Premium brusepsitol
Robust sprøjtepistol i metal, der sikre lang levetid. Bruseren har soft grib, drypfri membran og 4 vandingsmønstre. Håndtaget kan vendes rundt efter behag.
Robust og behagelig sprøjtepistol i metal, der sikre lang levetid. Brusepistolen har 4 vandingsmønstre (bruser, stråle, flad eller forstøvning) til vanding sarte planter, blomsterbede eller rengøring af f.eks. havemødler. Den nyudviklede membran sikre at den ikke drypper - selv når man skifter mellem de 4 vandingsfunktioner. Håndtaget kan roteres rundt, så man selv vælger om aftrækkeren skal være på for- eller bagsiden af pistolen. Låsefunktionen gør det nemt at opretholde kontant tryk og trykreguleringen kan betjenes med en hånd. Passer til alle gængse klik systemer.
Funktioner og fordele
Speciel membran teknologi
- Sikrer drypfri brug under skift af sprøjtemønster og efter vandafbrydelse.
Roterbart håndtag
- Håndtaget kan vendes forud eller bagud efter behag
Ergonomisk kontrol ventil
- Enhåndsbetjent regulering af vandmængden
Nem låsning af aftrækkeren
- Til praktisk og vedvarende vanding.
4 forskellige sprøjtemønstre med låsefunktion: bruser, fane, stråle og tåge
- Det optimale sprøjtemønster til alle brugssituationer
Bløde skridsikre greb
- Skridsikker, bedre komfort og beskyttelse mod brud
Høj kvalitet med metaldele
- Til ekstra robusthed og lang levetid.
Selv-tømmende
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Aftagelig hulplade
- Rengøring af membranen på forstoppede dyser
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 70 x 130
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 4
- Roterbart håndtag
- Lås på håndtaget
- Vandmængden kan reguleres
- Selvtømmende funktion
- Bløde skridsikre greb
- Metal
- Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
- Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
- Sprøjtemønster: beluftningsstråle.
- Sprøjtemønster: sprinkler.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Til vanding af krukker og potter.
- Rengøring af blade.
- Skånsom vanding af sarte planter som f.eks. stiklinger.
- Hække, buske
Tilbehør
Premium brusepsitol reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.