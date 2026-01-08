Premium vippe sprinkler <320 kvm
Robust vippevander med mange detaljer til områder på op til 320 kvm. Spredning og vandmængde reguleres trinløst. Den har Splash guard samt jordspyd til fiksering.
Premium vippesprinkler i robust og holdbar kvalitet til vanding af områder på op til 320 kvm. Spredning og vandmængde kan reguleres trinløst – de yderste dyser kan slukkes parvis. Den har desuden Splash guard så du ikke bliver våd, samt jordspyd til fiksering.
Funktioner og fordele
Rækkevidde kan løbende justeres
- Præcis vanding
Løkke til ophæng er integreret i håndtaget
- Til simpel opbevaring
Justerbar vandingsbredde
- Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding
Stænkbeskyttelse
- Praktisk justering
Specifikationer
Teknisk data
|Sprinkler areal 2 bar
|20 - 190 m²
|Sprinkler areal 4 bar
|30 - 320 m²
|Bredde af sprøjte (2 bar). (m)
|5 - 12
|Bredde af sprøjte (4 bar). (m)
|6 - 16
|Arealdækning (2 bar). (m)
|5 - 16
|Arealdækning (4 bar). (m)
|6 - 20
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|546 x 160 x 88
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Græsplæne
- Mellemstore til store områder.
Tilbehør
