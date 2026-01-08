Premium Universal slangekobling – metal med Aqua Stop
Kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Robust kobling med aluminiumsgevind. Blødt plastgreb til komfortabel håndtering. Koblingen er konisk og passer til alle almindelige slangetykkelser.
Premium universal slangekobling med Aqua Stop, så den kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Robust kobling med aluminiumsgevind. Et blødt plastgreb gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slange-tykkelser. Kompatibel med alle klik-systemer.
Funktioner og fordele
Med forsænket blødt plastgreb
- Let at anvende.
Slangeklemme i korrosionsbestandigt aluminium
- Garanteret robust
Aqua Stop
- Kan frakobles uden at vandet strømmer
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 33 x 40
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.