RENGØRING AF SERVICEANLÆG
Der skal udføres et bredt spektrum af rengøringsopgaver på serviceanlæg. Dog kan du effektivt udføre det nødvendige arbejde og altid holde din plads ren, hvis du investerer i korrekt rengøringsteknologi.
Serviceanlægsoperatører skal handle på mange fronter
Serviceanlæg er ikke længere kun steder, hvor man køber brændstof. De er blevet mødesteder, en "ridder i skinnende rustning", når der ikke er smør eller mælk derhjemme.
For at sikre, at kunderne føler sig godt tilpas, skal operatørerne handle på mange fronter, når det kommer til rengøring: På butiksgulve, udendørsområder, spiseområder, toilet faciliteter og vaskehaller - det er nødvendigt at sikre, at alle områder er rene og følge de relevante sikkerhedsregler. Rengøring af serviceanlæg indebærer derfor en meget bred vifte af opgaver. Dog, hvis du køber det rette udstyr og investerer i korrekt rengøringsteknologi, kan du rengøre dit serviceanlæg effektivt og grundigt. Dette er en investering, der sparer meget arbejdstid og hurtigt viser sig at være værdifuld. Selvom der stadig er behov for grundig rengøring med jævne mellemrum. Men hvis du fortsat holder dine faciliteter rene, vil du have betydeligt mindre at gøre.
Rengøringsopgaver på serviceanlæg
Sikkerhed først: Følg regler og bestemmelser
På serviceanlæg er der farezoner for mennesker og miljøet fra f.eks. flydende eller gasformige farlige stoffer eller brændstoffer. Arbejdssikkerhed, sundhedsbeskyttelse samt miljøbeskyttelse er yderst vigtige under aktiviteter på serviceanlæg. Derfor skal regler og bestemmelser fra fagforbundene og de respektive olieselskaber overholdes ved brug af udstyr og rengøringsmidler.