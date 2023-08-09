RENGØRING AF SERVICEANLÆG

Der skal udføres et bredt spektrum af rengøringsopgaver på serviceanlæg. Dog kan du effektivt udføre det nødvendige arbejde og altid holde din plads ren, hvis du investerer i korrekt rengøringsteknologi.

Cleaning service stations

Serviceanlægsoperatører skal handle på mange fronter

Serviceanlæg er ikke længere kun steder, hvor man køber brændstof. De er blevet mødesteder, en "ridder i skinnende rustning", når der ikke er smør eller mælk derhjemme.

For at sikre, at kunderne føler sig godt tilpas, skal operatørerne handle på mange fronter, når det kommer til rengøring: På butiksgulve, udendørsområder, spiseområder, toilet faciliteter og vaskehaller - det er nødvendigt at sikre, at alle områder er rene og følge de relevante sikkerhedsregler. Rengøring af serviceanlæg indebærer derfor en meget bred vifte af opgaver. Dog, hvis du køber det rette udstyr og investerer i korrekt rengøringsteknologi, kan du rengøre dit serviceanlæg effektivt og grundigt. Dette er en investering, der sparer meget arbejdstid og hurtigt viser sig at være værdifuld. Selvom der stadig er behov for grundig rengøring med jævne mellemrum. Men hvis du fortsat holder dine faciliteter rene, vil du have betydeligt mindre at gøre.

Rengøringsopgaver på serviceanlæg

Forecourt cleaning
Wash systems
Cleaning wash halls
Self-service wash system
Car park cleaning
Floor cleaning in sanitary areas with a scrubber drier
Cleaning shop floors
Office cleaning

Sikkerhed først: Følg regler og bestemmelser

På serviceanlæg er der farezoner for mennesker og miljøet fra f.eks. flydende eller gasformige farlige stoffer eller brændstoffer. Arbejdssikkerhed, sundhedsbeskyttelse samt miljøbeskyttelse er yderst vigtige under aktiviteter på serviceanlæg. Derfor skal regler og bestemmelser fra fagforbundene og de respektive olieselskaber overholdes ved brug af udstyr og rengøringsmidler.

Egnede produkter til dit anvendelsesområde

Det er vigtigt at have et udendørs område, der er fri for snavs, for at skabe et overordnet indtryk af renlighed. Forskellige typer snavs kan hurtigt ophobe sig i disse områder på grund af deres omfattende brug og de vedvarende påvirkninger fra vejret. Med kraftfulde rengøringsmaskiner holdes dette i skak året rundt.

Overfladerne på toiletområder kan hurtigt ophobe snavs og kræver derfor grundig rengøring. Dette betyder, at glidefare forhindres, genstridige forureninger fjernes, og hygiejniske forhold sikres. Særlige rengøringsmaskiner opfylder disse krav.

Moderne servicestationer er blevet servicecentre, hvor mange kunder selv betjener sig på butiksgulvet. Da butikken er en vigtig indtægtskilde og fungerer som et udstillingsvindue for servicestationen, skal butikken have særligt høje standarder for vedligeholdelse og hygiejne. Det er især vigtigt at sikre, at arbejdsfladerne i betjeningsområdet ved disken er hygiejniske. Dette område skal regelmæssigt rengøres på grund af dets meget hyppige brug.

Vaskeanlæg skal give perfekte resultater, når det kommer til bilvask. Kunderne forventer en kvalitetsrengøring, der lever op til deres standarder. Der er brug for kraftfuldt og professionelt rengøringsudstyr for at opnå dette.

Fedtede olier og genstridigt snavs kan hurtigt ophobe sig på tankstationens område. Der er en betydeligt øget sikkerhedsrisiko på grund af de glatte overflader og det faktum, at der opbevares farlige stoffer der. Ved at udføre rengøringsopgaver med det korrekte udstyr kan operatørerne ikke kun forbedre sikkerheden, men også sikre rene forhold på tankstationens område.

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