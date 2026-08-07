Premium MF Moppe Løkke rød og Lomme 40 cm er udviklet som en universalmoppe, og med sine røde løkker imponerer den med en jævn og tæt løkkefordeling, der sikrer en enestående evne til at opsamle snavs. Moppen er perfekt til industriel rengøring og andre områder med store mængder snavs samt til brug på ujævne gulve. Polyesterløkkerne med et højt indhold af mikrofiber hjælper desuden med rengøring helt ud til kanten og opsamler løst snavs fra hjørner og kroge. Takket være det farvekodede system kan moppen tydeligt tildeles et bestemt rengøringsområde, hvilket effektivt forhindrer krydskontaminering. Premium MF Moppe Løkke rød og Lomme 40 cm er desuden velegnet til brug i fladmoppesystemer med både dobbelt- eller enkeltvogn og presse såvel som til for-fugtede anvendelser. Her hældes en mængde rengøringsvæske svarende til 250 procent af moppens egenvægt over moppen. Ved begge metoder er det generelt ikke nødvendigt med et efterfølgende trin til tørring af området.