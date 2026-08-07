Dampstrygejern EasyFinish til SC 4 og SC 5
Til ubesværet strygning: EasyFinish dampstrygejern i høj kvalitet med optimal temperatur og letvægtssål med keramisk belægning. I attraktivt sort design.
Krøllefri tøjvask kan være så let: med sin praktiske lette sål med keramisk belægning glider det højkvalitets EasyFinish dampstrygejern uden problemer over stoffet. Samtidig forbliver damptrykket konstant højt, hvilket betyder, at strygningen kan udføres op til 50 procent hurtigere. Men ikke kun trykket sparer tid: Takket være den optimale faste temperaturindstilling til alle materialer er både den besværlige manuelle regulering af temperaturen og den generende for-sortering af tøjet ikke længere nødvendigt. Desuden imponerer dette kompakte strygejern med sin særdeles lette betjening og det smarte sorte design.
Funktioner og fordele
Dampafgangshuller over hele strygeoverfladen
- Jævn dampproduktion over hele overfladen.
Optimal fast temperaturindstilling
- Sparer behovet for manuel temperaturjustering, da den optimale temperatur for alle tekstiler er forindstillet.
Kompakt størrelse
- Nem håndtering og pladsbesparende opbevaring.
Keramisk strygejernssål
- Strygejernet glider nemt
Jævn dampproduktion
- Halverer stygetiden.
Automatisk on/off-funktion
- Damptrykket slår automatisk fra efter 5 minutter - giver mere sikkerhed og bruger mindre elektricitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|258 x 120 x 124
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Beklædning der er egnet til strygning.
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