Multioverflade rullesæt, gul

2-delt Pure!Roll®-mikrofiberrullesæt til skånsom rengøring og pleje af alle gulve. Fnugfrit, absorberende og slidstærkt. Velegnet til maskinvask ved op til 60 °C.

Dobbelt rengøringskraft: Multioverfladevalserne til Kärcher-gulvrenserne EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 og FC 8 muliggør skånsom rengøring og pleje af alle gulve – herunder parket. De førsteklasses multioverfladevalser er fnugfrie, absorberende og ekstremt slidstærke. Meget bæredygtigt: Pure!Roll®-valserne er velegnede til maskinvask ved op til 60°C.

Funktioner og fordele
Pure!Roll® med mikrofiber af høj kvalitet
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 300 x 60 x 60
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Forseglet parket.