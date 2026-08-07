Dobbelt rengøringskraft: Multioverfladevalserne til Kärcher-gulvrenserne EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 og FC 8 muliggør skånsom rengøring og pleje af alle gulve – herunder parket. De førsteklasses multioverfladevalser er fnugfrie, absorberende og ekstremt slidstærke. Meget bæredygtigt: Pure!Roll®-valserne er velegnede til maskinvask ved op til 60°C.