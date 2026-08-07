Multioverflade rullesæt, gul
2-delt Pure!Roll®-mikrofiberrullesæt til skånsom rengøring og pleje af alle gulve. Fnugfrit, absorberende og slidstærkt. Velegnet til maskinvask ved op til 60 °C.
Dobbelt rengøringskraft: Multioverfladevalserne til Kärcher-gulvrenserne EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 og FC 8 muliggør skånsom rengøring og pleje af alle gulve – herunder parket. De førsteklasses multioverfladevalser er fnugfrie, absorberende og ekstremt slidstærke. Meget bæredygtigt: Pure!Roll®-valserne er velegnede til maskinvask ved op til 60°C.
Funktioner og fordele
Pure!Roll® med mikrofiber af høj kvalitet
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Forseglet parket.