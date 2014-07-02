Komplet, brugsklar vakuumsikker spiralslange med en diameter på 1" og en længde på 7 m til transport og oppumpning af vand. Velegnet til brugsvandsforsyning, med sugefilter og tilbageløbsventil, tilsluttes på sugesiden af havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Hindrer tilbageløb af det transporterede vand og forkorter genoppumpningstiden. Også velegnet som forlænger til sugeslangen. Til brug sammen med de førnævnte pumper med 1" gevind (33,3 mm).