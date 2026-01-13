Pesuaine lakatulle parketille, 500ml
RM 534 lattianpesuaine lakattujen puulattioiden ja laminaatin puhdistukseen ja hoitoon. Suunniteltu käytettäväksi Kärcher-lattiapesureissa. Pakkauskoko 0,5 l.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (ml)
|500
|Pakkausyksikkö (kpl)
|8
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|65 x 65 x 210
Käyttökohteet
- Lakattu parketti
- Laminaattilattiat
- Korkkilattiat