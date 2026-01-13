Pesuaine lakatulle parketille, 500ml

RM 534 lattianpesuaine lakattujen puulattioiden ja laminaatin puhdistukseen ja hoitoon. Suunniteltu käytettäväksi Kärcher-lattiapesureissa. Pakkauskoko 0,5 l.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 65 x 65 x 210
Videot
Käyttökohteet
  • Lakattu parketti
  • Laminaattilattiat
  • Korkkilattiat