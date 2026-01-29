NT 30/1 Ap L on kompaktin kokoinen ja varmatoiminen ammattilaisen märkä-kuivaimuri. Laite on varustettu puoliautomaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä, jolloin voit itse suorittaa suodattimen puhdistuksen helposti nappia painamalla. Tämä imuri sopii eri toimialojen ammattilaisille kuten korjaamoiden, ajoneuvojen tai rakennustyömaiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen. Tämä on kustannustehokas ja luotettava valinta myös siivousliikkeille esimerkiksi peruspesuihin ja muihin vedenpoistokohteisiin. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti kerätä kestävään 30 litran säiliöön. Imuria on helppo käsitellä ja käyttää pikavalintakiekon avulla. Imurissa tulee mukana kokonaan uudelleen suunniteltuja ja parannettuja lisävarusteita, jotka voidaan kätevästi säilyttää niille suunnitelluilla kiinnityspaikoilla. Kumipinnat ja kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat työkalujen ja laatikoiden sijoittamisen tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnitettynä siihen. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan L.