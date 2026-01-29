Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap L
NT 30/1 Ap on Kompaktin kokoinen, 30 litran säiliöllä varustettu ammattilaisen märkä-kuivaimuri. Tässä mallissa on painikkeella toimiva suodattimen puhdistusjärjestelmä.
NT 30/1 Ap L on kompaktin kokoinen ja varmatoiminen ammattilaisen märkä-kuivaimuri. Laite on varustettu puoliautomaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä, jolloin voit itse suorittaa suodattimen puhdistuksen helposti nappia painamalla. Tämä imuri sopii eri toimialojen ammattilaisille kuten korjaamoiden, ajoneuvojen tai rakennustyömaiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen. Tämä on kustannustehokas ja luotettava valinta myös siivousliikkeille esimerkiksi peruspesuihin ja muihin vedenpoistokohteisiin. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti kerätä kestävään 30 litran säiliöön. Imuria on helppo käsitellä ja käyttää pikavalintakiekon avulla. Imurissa tulee mukana kokonaan uudelleen suunniteltuja ja parannettuja lisävarusteita, jotka voidaan kätevästi säilyttää niille suunnitelluilla kiinnityspaikoilla. Kumipinnat ja kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat työkalujen ja laatikoiden sijoittamisen tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnitettynä siihen. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan L.
Ominaisuudet ja edut
Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikat
- Joustava kiinnitys mahdollistaa eri pituisten ja paksuisten letkujen kunnollisen kiinnittämisen.
- Virtajohto on aina turvallisesti säilytettynä, kun konetta kuljetetaan.
Irrotettava suodatinkotelo
- Irrotettavan suodatinkotelon avulla suodattimen irrotus ja vaihto on pölytöntä.
- Laakasuodattimen väärin asettaminen on mahdotonta.
Kätevät integroidut paikat varusteille
- Varusteet ovat turvallisesti varastoitu, mutta aina käden ulottuvilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|70
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|11,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|15,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|525 x 370 x 560
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.5 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Kromipinnoitettu teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
- Rakosuulake
- Laakasuodatin: Paperikuitu
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Turvallisuusluokitus: II
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Soveltuu useisiin erilaisiin käyttökohteisiin nesteiden poistamisesta ajoneuvon sisätilojen puhdistukseen