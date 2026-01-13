Koneiden, ajoneuvojen, korjaamojen ja rakennustyömaiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen. Kärcher NT 30/1 Tact märkä-kuivaimuri sopii eri toimialojen ammattilaisille. Kompaktissa ja monikäyttöisessä imurissa on Kärcherin kehittämä Tact, automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ja kosteudenkestävä PES-laakasuodatin. Nämä yhdessä pitävät imutehon korkeana ja mahdollistavat pitkät työskentelyjaksot ilman turhia keskeytyksiä. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti kerätä kestävään 30 litran säiliöön, jossa on suojapuskuri ja tukevat pyörät. Imuria on helppo käsitellä ja käyttää selkeä pikavalintakiekon avulla. Imurissa tulee mukana kokonaan uudelleen suunniteltuja ja parannettuja lisävarusteita, jotka voidaan kätevästi säilyttää integroiduissa imuletkun ja lisävarusteiden säilytysjärjestelmissä. Kumipinnat ja kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat työkalujen ja laatikoiden sijoittamisen tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnitettynä siihen. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan L.