Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Tact L
Kestävä NT 30/1 Tact -märkä-kuivaimuri on varustettu 30 litran säiliöllä ja Tact -suodattimen puhdistusjärjestelmällä, joka takaa pitkät työskentelyjaksot ilman suodattimen tukkeutumista.
Koneiden, ajoneuvojen, korjaamojen ja rakennustyömaiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen. Kärcher NT 30/1 Tact märkä-kuivaimuri sopii eri toimialojen ammattilaisille. Kompaktissa ja monikäyttöisessä imurissa on Kärcherin kehittämä Tact, automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ja kosteudenkestävä PES-laakasuodatin. Nämä yhdessä pitävät imutehon korkeana ja mahdollistavat pitkät työskentelyjaksot ilman turhia keskeytyksiä. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti kerätä kestävään 30 litran säiliöön, jossa on suojapuskuri ja tukevat pyörät. Imuria on helppo käsitellä ja käyttää selkeä pikavalintakiekon avulla. Imurissa tulee mukana kokonaan uudelleen suunniteltuja ja parannettuja lisävarusteita, jotka voidaan kätevästi säilyttää integroiduissa imuletkun ja lisävarusteiden säilytysjärjestelmissä. Kumipinnat ja kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat työkalujen ja laatikoiden sijoittamisen tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnitettynä siihen. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan L.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä säiliö, jossa on suojapuskuri ja metalliset pyörät.Tukevat metalliset pyörät takaavat hyvän käsiteltävyyden ja rajattoman liikkuvuuden rakennustyömailla. Tukeva, alaosasta leveämpi säiliö suojaa moottoriosaa ja renkaita kolhuilta.
Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikatJoustava kiinnitys mahdollistaa eri pituisten ja paksuisten letkujen kunnollisen kiinnittämisen. Virtajohto on aina turvallisesti säilytettynä, kun konetta kuljetetaan.
Irrotettava suodatinkoteloIrrotettavan suodatinkotelon avulla suodattimen irrotus ja vaihto on pölytöntä. Laakasuodattimen väärin asettaminen on estetty.
Selkeillä symboleilla varustettu säätökiekko
- Imurin käyttö helppoa, kätevällä pikavalintakytkimellä.
Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
- Suuri suodatuspinta-ala ja korkeana säilyvä imuteho.
- Automaattinen suodattimen puhdistus tehokkaan ilmavirtauksen avulla.
- Nopea asentaminen ja pidempi käyttöaika.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|13,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|17,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|560 x 370 x 580
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.5 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Antistaattinen rakenne laitteen rungossa
- Suodattimen puhdistus: Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: II
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin