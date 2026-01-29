Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Tact Te L
NT 30/1 Tact Te -märkä-kuivaimuri on varustettu 30 litran säiliöllä ja automaattisella Tact -suodattimen puhdistusjärjestelmällä. Tässä Te-mallissa on myös työkaluliitäntä.
Koneiden, ajoneuvojen, korjaamojen ja rakennustyömaiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen. Kärcher NT 30/1 Tact märkä-kuivaimuri sopii eri toimialojen ammattilaisille. Kompaktissa ja monikäyttöisessä imurissa on Kärcherin kehittämä Tact, automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ja kosteudenkestävä PES-laakasuodatin. Nämä yhdessä pitävät imutehon korkeana ja mahdollistavat pitkät työskentelyjaksot ilman turhia keskeytyksiä. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti kerätä kestävään 30 litran säiliöön, jossa on suojapuskuri ja tukevat pyörät. Imuria on helppo käsitellä ja käyttää selkeä pikavalintakiekon avulla. Imurissa tulee mukana kokonaan uudelleen suunniteltuja ja parannettuja lisävarusteita, jotka voidaan kätevästi säilyttää integroiduissa imuletkun ja lisävarusteiden säilytysjärjestelmissä. Kumipinnat ja kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat työkalujen ja laatikoiden sijoittamisen tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnitettynä siihen. Työskentely sähkötyökalujen kanssa helpottuu, automaattisella virtakytkimellä olevan sähköpistorasian ansiosta. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan L.
Ominaisuudet ja edut
Kärcher Tact, automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmäSuuri suodatuspinta-ala ja korkeana säilyvä imuteho. Automaattinen suodattimen puhdistus tehokkaan ilmavirtauksen avulla. Nopea asentaminen ja pidempi käyttöaika.
Kahvassa imutehon säätö ja kumipinnoiteAuttaa pitämään työtilan pölyttämänä sahatessa, poratessa ja hiomalaitteita käytettäessä. Varusteena kuminen kartioliitin ja ilmansäätömekanismi. Ilmansäädin imutehon muuttamiselle.
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulleSähkötyökalujen helppo kytkentä imurin pariksi. Helppokäyttöinen: automaattinen käynnistys ja sammutus. Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa.
Kätevät säilytyspaikat rakosuulakkeelle ja työkaluliitäntäsovittimelle
- Integroidut varusteiden säilytyspaikat varmistavat, että imurin kaikki varusteet on säilytetty, niin että ne pysyvät tallessa ja ovat aina valmiina käyttöä varten.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|13,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|18
|Mitat (p x l x k) (mm)
|560 x 370 x 580
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne laitteen rungossa
- Suodattimen puhdistus: Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin