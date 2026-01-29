Märkä-kuivaimuri NT 40/1 Tact Te L
Kompakti ja helposti kuljetettava NT 40/1 Tact Te märkä-kuivaimuri. Tehokas imuturbiini, automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ja 40 l säiliö takaavat keskeytymättömän käytön.
Kärcher NT 40/1 Tact Te märkä-kuivaimuri on ihanteellinen työkalu liikkuville ammattilaisille, jotka tarvitsevat parasta imutehoa ja kookasta, 40 litran säiliökapasiteettia. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan L ja se on varustettu suuren suodatuspinta-alan tarjoavalla laakasuodattimella. Pitkät, keskeytymättömät työjaksot ovat mahdollisia myös haastavissa olosuhteissa. Tämä varmistetaan automaattisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja kosteudenkestävällä PES-laakasuodattimella. Pikavalintakytkin mahdollistaa imuasetusten helpon valinnan, portaattoman tehonsäädön ja integroidun sähkötyökaluliitännän yksinkertaisen käytön. Koneen kompaktit mitat helpottavat käsittelyä ja kuljettamista ja rungon muotoilu suojaa rakennetta kolhuilta. Ergonominen työntöaisa on saatavilla lisävarusteena.
Ominaisuudet ja edut
Imuletkun liitäntä koneen päässäKonepäässä oleva imuletkun portti mahdollistaa entistä suuremman käytettävissä olevan säiliökapasiteetin. Säiliö on helppo tyhjentää, kun imuletku jää kiinni koneikko-osaan.
Varastointi teline ja kiinnitysvaihtoehdotTyökalulaatikot voidaan sijoittaa tukevasti imurin päälle, sen muotoilun ja kitkapinnan ansiosta. Kiinnitysnauhat pitävät imuletkun kuljetuspaikoillaan.
Työntöaisa lisävarusteenaLisävarusteena saatava työntöaisa on helppo asentaa - helpottaa imurin siirtämistä työkohteessa.
Kosteudenkestävä PES-laakasuodatin
- PES-laakasuodatin pölyluokalle M suodattaa 99,9% kaikista hiukkasista.
- Kosteutta kestävää PES-suodatinta ei tarvitse vaihtaa, kun imuroidaan välillä nesteitä ja kuivaa likaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|40
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|68
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|14,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|19
|Mitat (p x l x k) (mm)
|560 x 370 x 655
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne laitteen rungossa
- Suodattimen puhdistus: Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin