Kärcher NT 40/1 Tact Te märkä-kuivaimuri on ihanteellinen työkalu liikkuville ammattilaisille, jotka tarvitsevat parasta imutehoa ja kookasta, 40 litran säiliökapasiteettia. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan L ja se on varustettu suuren suodatuspinta-alan tarjoavalla laakasuodattimella. Pitkät, keskeytymättömät työjaksot ovat mahdollisia myös haastavissa olosuhteissa. Tämä varmistetaan automaattisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja kosteudenkestävällä PES-laakasuodattimella. Pikavalintakytkin mahdollistaa imuasetusten helpon valinnan, portaattoman tehonsäädön ja integroidun sähkötyökaluliitännän yksinkertaisen käytön. Koneen kompaktit mitat helpottavat käsittelyä ja kuljettamista ja rungon muotoilu suojaa rakennetta kolhuilta. Ergonominen työntöaisa on saatavilla lisävarusteena.