Täydet tehot ilman johtoja: Kärcher Battery Power+
Uusi akkukäyttöisten laitteiden mallisto on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön
Akkuteknologia on kehittynyt vauhdilla ja mahdollistaa tänä päivänä akun käytön myös useimpien ammattilaitteiden virtalähteinä. Akkukäyttöinen laite sopii erityisesti kohteisiin, joissa ei ole verkkovirtaa lähellä ja joissa laitteilta vaaditaan helppoa liikuteltavuutta. Syksyllä 2020 lanseeratun Kärcher Battery Power+ malliston myötä ammattikäyttöön tarkoitettujen, tehokkaiden akkulaitteiden valikoima kattaa yhä useammat käyttötarpeet.
Monissa lyhytkestoisissa työtehtävissä pistorasian etsiminen, jatkojohdon vetäminen ja johdon kelaaminen saattavat viedä enemmän aikaa kuin itse varsinainen työsuoritus. Kärcherin arvion mukaan tämän tyyppisissä, liikkumista edellyttävissä ja lyhytkestoisissa tehtävissä akkulaitteilla voidaan saavuttaa jopa 25 prosentin työtehon nousu. Johdottomuus parantaa usein myös työergonomiaa ja -turvallisuutta.
"Juuri tästä syystä akkulaitteet ovat yleistyneet käsityökaluissa niin ammattikäytössä kuin kuluttajilla. Muutamissa tuoteryhmissä 95 % laitteista myydään akkukäyttöisinä. Uuden teknologian myötä akkulaitteiden tehot ja varauksen kesto ovat kasvaneet niin, että ominaisuudet riittävät mainiosti myös ammattikäytössä. Tekniikka on opittu pakkaaman entistä kompaktimpaan kokoon ja näin akkutoimisten laitteiden paino on saatu pidettyä kurissa", kertoo Kärcherin Channel Manager Jani Olkkonen.
Johdoton imuri taipuu ahtaisiin paikkoihin ja lisää turvallisuutta
Kärcher Battery Power+ sarjan laitteet tulivat markkinoille talven kynnyksellä. Puutarhatyökalujen ja painepesurin suurin myyntisesonki on luonnollisesti keväisin, mutta yksi tuoteryhmä pääsi välittömästi ammattikäyttäjien suosioon.
"Akkukäyttöiset, vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetut imurit ovat olleet todella kysyttyjä. Kärcher T 9/1 Bp -pölynimuri ja Kärcher NT 22/1 Ap Bp - märkä-kuivaimuri sopivat ihanteellisesti liikkuvaan työhön. Laite kulkee tekijän mukana ahtaisiinkin paikkoihin ja parantaa työturvallisuutta, kun lattialla ei ole kompastumisvaaraa aiheuttavaa johtoa. Laitteiden imutehot ovat samaa luokkaa kuin vastavan kokoluokan verkkovirralla toimivilla laitteilla. Uuden akkuteknologian ansiosta painoissakin on vain noin puolen kilon ero", Jani Olkkonen kertoo.
Lattialla kiemurtelevat virtajohdot ovat kotioloissa pienempi haitta, mutta ammattikäytössä ne muodostavat muille tiloissa liikkuville turvallisuusriskin. Tästä johtuen monet pikaista imurointia vaativista siivoustöistä on suoritettu toimipaikan aukioloaikojen ulkopuolella. Tai sitten siivous on hoidettu harja ja rikkalapio -menetelmällä. Johdoton imuri on oiva apuväline myös silloin, kun käytävillä on paljon väliovilla eroteltuja tiloja. Erityisen hankalia johdollisille imureille ovat tuulikaapit, joissa raskaat, ovipumpuilla varustetut metalliovet kiilaavat helposti virtajohdon kynnystä vasten.
"Yksi selkeä käyttökohde on ajoneuvojen imurointi. Näin esimerkiksi linja-autot saadaan nopeasti imuroitua ilman verkkovirtaa ja lattialla pyöriviä johtoja. Toinen hyvä esimerkki on pihalla oleva vuokra-auto tai taksi. Nämä saattavat olla pikasiivouksen tarpeessa parikin kertaa päivässä, eikä autoja ehditä aina ajaa halliin tai muuhun paikkaa, jossa on verkkovirtaa saatavilla", Jani Olkkonen kertoo.
Keskenään yhteensopivat akut ja laturit tuovat tehoa ja säästävät kustannuksia
Akkumalliston pienin käsi-imuri, Kärcher HV 1/1 toimii 18 V akulla. Muissa laitteissa on yksi tai kaksi 36 V:n akkua. Saman jänniteluokan akut ovat rajoituksetta vaihdettavissa keskenään. Yhteensopivuus toimii myös ammatti- ja kotikäyttöön olevien koneiden välillä. Tämä säästää investointikustannuksia ja tuo myös tilansäästöä, kun samaa laturia voidaan käyttää useammalle laitteelle. Jani Olkkonen kertoo, että akkujen sisäänrakennettu älyohjaus poistaa kertaheitolla akkujen varaustilaan ja lataamiseen liittyvät hankaluudet.
"Uudet älyakut näyttävät akun varaustason lisäksi myös jäljellä olevan käyttöajan reaaliajassa ja minuutin tarkkuudella. Älykäs toiminto on käytössä myös latauksessa. Silloin akun näyttöön tulee näkyviin varaustason rinnalle jäljellä olevan latausajan minuutteina. Tämä on käyttäjälle paljon arvokkaampi tieto kuin perinteinen valmis/lataa -valon viesti tai muutaman led-valon antama summittainen arvio."
Oikea varaustaso pidentää akun käyttöikää varastoinnissa
Akku osaa laskea käyttöajan laitteen ja sen kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan tarkkailemalla laitteen virrankulutusta. Kahdella akulla varustetut laitteet, painepesuria lukuun ottamatta, toimivat niin, että virtaa otetaan akku kerrallaan. Tämä tuo joustoa käyttörutiineihin mahdollistamalla operoinnin esimerkiksi kolmen akun avulla niin, että yksi on aika latauksessa.
"Älyakkujen ominaisuuksiin kuuluu myös se, että ne eivät koskaan alipurkaudu tai ylilataudu. Tällä niille saadaan lisää kestoikää, samoin kuin automaattisella varastointimoodilla. Akut osaavat säätää itsensä automaattisesti varastointitilaan silloin, kun niitä ei pitkään aikaan käytetä. Varaus laskee 70 %:iin, mikä on akkujen kestoiän kannalta optimaalinen varausmäärä. Näin akut eivät myöskään tyhjene kokonaan esimerkiksi talvivarastoinnin aikana."
Saatavilla myös akkukäyttöinen painepesuri
Ammattikäyttöön suunniteltujen akkujen suojausluokka on IPX5, joten ne kestävät hyvin roiskevettä ja pölyä. Laitteille myönnetään ammattikäytössä kahden vuoden takuu, joka koskee myös akkuja ja latureita.
Jani Olkkosen mukaan laitesarjan odotetuin uutuus on markkinoiden ensimmäinen, vaativaan ammattikäyttöön soveltuva akkukäyttöinen painepesuri Kärcher HD 4/11 C Bp. Laitteen vedentuotto ja työpaine on saatu riittäviksi kytkemällä kaksi 36 V:n akkua sarjaan. Pesurilla saadaan 70-110 baarin työpaine ja vedentuotto 320 – 400 litraa tunnissa.
"Tämä painepesuri toimii kaikkialla, missä on vettä käytössä. Itseimevä pesurimalli voi ottaa veden säiliöstä ja luonnollisesti sen voi kytkeä myös vesijohtoverkkoon. Jatkuvalla käytöllä akkujen kesto on noin puoli tuntia. Tämä sopii hyvin esimerkiksi liikennemerkkien ja bussikatosten puhdistamiseen. Yksi hyvä käyttökohde on työvälineet ja koneet, joita puhdistetaan pelloilla ja muissa työkohteissa."
Vähemmän melua ja tärinää – ja aina napista käyntiin
Tulevana keväänä Jani Olkkonen odottaa erityistä suosiota viheralueiden hoitoon suunnitelluilta koneilta, joissa akkutoimisten laitteiden mallisto ulottuu aina raivaussahasta lehtipuhaltimeen. Akkujen kapasiteetti on mitoitettu niin, että täyteen ladattuina varaus riittää suurimpaan osaan työtehtävistä. Esimerkiksi pensasleikkurilla voidaan työskennellä jatkuvalla käytöllä 125 minuuttia.
"Näissä laitteissa melu ja tärinä on saatu normaalia pienemmiksi ja laitteet ovat myös kooltaan ja painoltaan todella kompakteja. Moni käyttäjä arvostaa myös sitä, että polttomoottorilaitteisiin liittyvä tankkaus ja työläs käynnistäminen ovat nyt historiaa. Joissakin kohteissa taas sähköjohto saattaa muodostaa suuren riskin. Paras esimerkki lienee pensasleikkuri, jossa oksien alle jäävä johto muodostaa kompastumisriskin eikä leikkurin väliin jäänyt johtokaan ole mikään harvinaisuus."
Kärcher Battery Power+ laitteissa käytetään joko 18V ja 36V akkua. Saman jänniteluokan akut ovat rajoituksetta vaihdettavissa keskenään. Tämän ansiosta tarvitaan sekä akkuja että latureita vähemmän. Akkuja esittelee Kärcherin Channel Manager Jani Olkkonen.
Kärcherin HD 4/1 nostaa akkukäyttöiset painepesurit aivan uuteen teholuokkaan. Ammattikäyttöön suunnitellun laitteen työpaine on 70–100 baaria ja vedentuotto 320–400 litraa tunnissa. Kuvassa pesuria esittelee Kärcher Center Jyväskylän Jorma Kaskilahti.
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