Täydet tehot ilman johtoja: Kärcher Battery Power+

Johdoton imuri taipuu ahtaisiin paikkoihin ja lisää turvallisuutta

Kärcher Battery Power+ sarjan laitteet tulivat markkinoille talven kynnyksellä. Puutarhatyökalujen ja painepesurin suurin myyntisesonki on luonnollisesti keväisin, mutta yksi tuoteryhmä pääsi välittömästi ammattikäyttäjien suosioon.



"Akkukäyttöiset, vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetut imurit ovat olleet todella kysyttyjä. Kärcher T 9/1 Bp -pölynimuri ja Kärcher NT 22/1 Ap Bp - märkä-kuivaimuri sopivat ihanteellisesti liikkuvaan työhön. Laite kulkee tekijän mukana ahtaisiinkin paikkoihin ja parantaa työturvallisuutta, kun lattialla ei ole kompastumisvaaraa aiheuttavaa johtoa. Laitteiden imutehot ovat samaa luokkaa kuin vastavan kokoluokan verkkovirralla toimivilla laitteilla. Uuden akkuteknologian ansiosta painoissakin on vain noin puolen kilon ero", Jani Olkkonen kertoo.



Lattialla kiemurtelevat virtajohdot ovat kotioloissa pienempi haitta, mutta ammattikäytössä ne muodostavat muille tiloissa liikkuville turvallisuusriskin. Tästä johtuen monet pikaista imurointia vaativista siivoustöistä on suoritettu toimipaikan aukioloaikojen ulkopuolella. Tai sitten siivous on hoidettu harja ja rikkalapio -menetelmällä. Johdoton imuri on oiva apuväline myös silloin, kun käytävillä on paljon väliovilla eroteltuja tiloja. Erityisen hankalia johdollisille imureille ovat tuulikaapit, joissa raskaat, ovipumpuilla varustetut metalliovet kiilaavat helposti virtajohdon kynnystä vasten.



"Yksi selkeä käyttökohde on ajoneuvojen imurointi. Näin esimerkiksi linja-autot saadaan nopeasti imuroitua ilman verkkovirtaa ja lattialla pyöriviä johtoja. Toinen hyvä esimerkki on pihalla oleva vuokra-auto tai taksi. Nämä saattavat olla pikasiivouksen tarpeessa parikin kertaa päivässä, eikä autoja ehditä aina ajaa halliin tai muuhun paikkaa, jossa on verkkovirtaa saatavilla", Jani Olkkonen kertoo.