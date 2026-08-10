Liukuportaiden puhdistusaine, neutraali RM 758, 20l
Tehokas kovien pintojen puhdistusaine liukuportaille. Puhdistusaine suojaa laitetta ja liukuportaiden pintaa korroosiolta. Liuottaa öljyn, rasvan ja mineraalijäämät.
Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Kärcher-liukuportaidenpesulaitteiden kanssa. Laitteseen on saatavissa omat puhdistuskammat liukuportaille joiden valmistaja on mm. Kone, OTIS, Fujitel, Shindler, MITSUBISHI ja CNIM
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|7
|Paino (kg)
|20
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|21,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|280 x 250 x 430
Tuote
- Erikoispuhdistusaine kaikille liukuportaille ja liukukäytäville
- Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
- Erityisen hellävarainen pinnoille neutraalin koostumuksen ansiosta
- Sisältää korroosiosuojauslisäaineen suojaamaan laitetta ja liukuportaita / liukukäytävää
- Ihanteellinen käytettäväksi Kärcher liukuportaidenpuhdistajassa
- Matalavaahtoinen
- Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
- NTA-vapaa
- Fosfaatiton
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Käyttökohteet
- Liukuportaat