Liukuportaiden puhdistusaine, neutraali RM 758, 20l

Tehokas kovien pintojen puhdistusaine liukuportaille. Puhdistusaine suojaa laitetta ja liukuportaiden pintaa korroosiolta. Liuottaa öljyn, rasvan ja mineraalijäämät.

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Kärcher-liukuportaidenpesulaitteiden kanssa. Laitteseen on saatavissa omat puhdistuskammat liukuportaille joiden valmistaja on mm. Kone, OTIS, Fujitel, Shindler, MITSUBISHI ja CNIM

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 7
Paino (kg) 20
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 21,8
Mitat (p x l x k) (mm) 280 x 250 x 430
Tuote
  • Erikoispuhdistusaine kaikille liukuportaille ja liukukäytäville
  • Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
  • Erityisen hellävarainen pinnoille neutraalin koostumuksen ansiosta
  • Sisältää korroosiosuojauslisäaineen suojaamaan laitetta ja liukuportaita / liukukäytävää
  • Ihanteellinen käytettäväksi Kärcher liukuportaidenpuhdistajassa
  • Matalavaahtoinen
  • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
  • NTA-vapaa
  • Fosfaatiton
Liukuportaiden puhdistusaine, neutraali RM 758, 20l
Liukuportaiden puhdistusaine, neutraali RM 758, 20l
Liukuportaiden puhdistusaine, neutraali RM 758, 20l
Liukuportaiden puhdistusaine, neutraali RM 758, 20l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
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Käyttökohteet
  • Liukuportaat
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