Hoitava puhdistusaine RM 746, 10l
Tehokas neutraali saippua. Tekee pinnasta liukumattoman ja suojaa lattiaa lian kertymiseltä. Kiillotettavissa todella helposti. Tuottaa todella korkean kiillon.
Hoitava puhdistusaine ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa, yhdistelmäkoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Aktiivinen pesuaine, joka jättää likaa hylkivän pinnan. Tehokas vaikutus saavutettavissa myös kovalla vedellä pestäessä. Jättää liukumattoman kalvon ilman liuotinaineita. Yleispuhdistusaine, joka sopii monenlaisille lattioille. pH 9,2.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|9,2
|Paino (kg)
|10,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|230 x 188 x 307
Tuote
- Puhdistusaine päivittäiseen käyttöön, kaikille vedenkestäville, koville tai joustaville lattioille
- Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
- Tehokas saippuapuhdistaja
- Tuottaa kovaa kulutusta kestävän, likaa hylkivän kalvon
- Luistamaton
- Kiillottuu hyvin helposti. Tuottaa hohtavan kiiltävän pinnan.
- Matalavaahtoinen
- Hellävarainen puhdistus
- Miellyttävä, raikas tuoksu
- NTA-vapaa
- Liuotinvapaa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Käyttökohteet
- Lattiapinnat