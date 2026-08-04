Erittäin matalan rakenteen omaava IVR 35/24-2 Sc Me M ACD on pieniin kohteisiin tarkoitettu teollisuusimuri, joka liikkuu ketterästi työkohteesta toisen ja vie vain vähän säilytystilaa. Imuri täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja on myös luokiteltu räjähdysherkille pölyille standardin ACD mukaisesti. Kahden tehokkaan ohivirtausmoottorin ansiosta kone sopii ihanteellisesti ylläpitosiivoukseen erilaisissa tuotantoympäristöissä. Vahvistettu taskusuodatin omaa 1,4 m² kokoisen suodatuspinta-alan. Manuaalinen suodattimen puhdistus sekä syklonimainen esierotusjärjestelmä varmistavat hienojen pölyjen luotettavan keräämisen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu keräyssäiliö liitetään imuriin ergonomisella laskumekanismilla. Parannettu äänenvaimennus vähentää käyttömelua tinkimättä suorituskyvystä. Tässä versiossa on mukana halkaisijaltaan DN50 oleva varustepaketti, joka käsittää 3 metriä pitkän PVC-imuletkun (9.989-615.0), imurikahvan (9.977-678.0) sekä rakosuulakkeen (9.989-673.0).