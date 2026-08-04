Teollisuusimuri IVR 35/24-2 Sc Me M ACD + varustepaketti
Kompaktin kokoinen tehopakkaus, IVR 35/24-2 on ketterästi liikuteltava teollisuusimuri. Sopii teollisuuden ylläpitosiivoukseen. Vakiona rst-säiliö, kippimekanismi ja valmis varustepaketti.
Erittäin matalan rakenteen omaava IVR 35/24-2 Sc Me M ACD on pieniin kohteisiin tarkoitettu teollisuusimuri, joka liikkuu ketterästi työkohteesta toisen ja vie vain vähän säilytystilaa. Imuri täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja on myös luokiteltu räjähdysherkille pölyille standardin ACD mukaisesti. Kahden tehokkaan ohivirtausmoottorin ansiosta kone sopii ihanteellisesti ylläpitosiivoukseen erilaisissa tuotantoympäristöissä. Vahvistettu taskusuodatin omaa 1,4 m² kokoisen suodatuspinta-alan. Manuaalinen suodattimen puhdistus sekä syklonimainen esierotusjärjestelmä varmistavat hienojen pölyjen luotettavan keräämisen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu keräyssäiliö liitetään imuriin ergonomisella laskumekanismilla. Parannettu äänenvaimennus vähentää käyttömelua tinkimättä suorituskyvystä. Tässä versiossa on mukana halkaisijaltaan DN50 oleva varustepaketti, joka käsittää 3 metriä pitkän PVC-imuletkun (9.989-615.0), imurikahvan (9.977-678.0) sekä rakosuulakkeen (9.989-673.0).
Ominaisuudet ja edut
ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiinSyttymisherkän pölyn turvallinen ja kustannustehokas poisto työkohteista. Täyttää standardin IEC 60335-2-69 vaatimukset.
Kestävä ja helposti erilaisiin käyttöympäristöihin mukautuva rakenneErgonominen, säädettävä imuletkun kiinnitys. Rungossa joustavat mahdollisuudet varusteidensäilyttämiseen. Iskunkestävä ja helposti puhdistettava teräsrakenne.
Varustettu kahdella hiljaisella moottorillaKorkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen. Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa. Tehokas ja hiljainen puhallin takaa riittävän jäähdytyksen myös vaativissa käyttökohteissa.
Manuaalinen suodattimen puhdistus
- Ergonominen ja erittäin helppokäyttöinen laite takaa turvallisen ja miellittävän työskentelyn.
- Pidentää suodattimen käyttöikää ja vähentää käyttökustannuksia.
- Tasainen puhdistustulos.
Suuren suodatuspinta-alan tarjova taskusuodatin
- Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
- Syttymisherkän pölyn turvallinen ja kustannustehokas poisto työkohteista.
- Suorattimen muotoilu kesrää tehokkaasti likapartikkeleita.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Alipaine (mbar/kPa)
|235 / 23
|Säiliötilavuus (l)
|35
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|2,4
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 50
|Varustesarjan halkaisija
|ID 50
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|68
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,4
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|55,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|58,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|740 x 580 x 1088
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Laskossuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: kyllä
Videot
Käyttökohteet
- Pienille määrille vaarallista ja herkästi syttyvää likaa ((OEL ≥ 0.1 mg/m³)