Teollisuusimuri IVR-L 100/24-2 Tc Me + varustepaketti
IVR-L 100/24-2 Tc on suurella 100 litran rst-säiliöllä varustettu teollisuusimuri, jonka kestävyysominaisuudet ja mukana tuleva DN50-varustepaketti on suunniteltu metalliteollisuuteen.
IVR-L 100/24-2 Tc Me on kahdella imumoottorilla varustettu teollisuusimuri, jonka 100 litran säiliökoko riittää myös pidempiin työskentelyjaksoihin vaativissa metalliteollisuuden käyttöympäristöissä. Me-malleissa ruostumatonta terästä oleva säiliö. Moottoriosan päällä oleva imuletkun lähtö ja säiliön kippimekanismi nopeuttavat työskentelyä ja parantavat työergonomiaa. Ominaisuudet ja mukana tulevat varusteet sopivat erinomaisesti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista. Metallipartikkelit voidaan kerätä tarvittaessa erilliseen lastukoriin. Imuletkun lähtö on sijoitettu laitteen päälle ja varustettu 360 astetta kääntyvällä liitoksella. Tämän imuletku ole käyttäjän tiellä. Läpinäkyvä tyhjennysletku mahdollistaa säiliön täytttöasteen tarkkailun. Imurissa on vakiona 10 metriä pitkä, huomiovärillä varustettu virtajohto, jonka ulkopinnoite on öljynkestävää materiaalia. Tässä malliversiossa on kattava, DN50-koon varustepaketti, jossa mukana: 3 m pituinen PU-imuletku (9.989-619.0), imurikahva (9.977-678.0), rakosuulake (9.989-673.0) ja lastukori (9.980-849.0).
Ominaisuudet ja edut
Ergonominen kippimekanismiHelppo ja turvallinen säiliön tyhjennys. Kääntyvä säiliö helppo tyhjentää. Erittäin nopea säiliön tyhjennys.
Kestävä säiliö, ruostumatonta terästäNopea ja helppo puhdistaa. Sopii myös korroosiota aiheuttaville materiaaleille. Läpinäkyvä poistoletku näyttää säiliön täyttöasteen.
Kestävä rakenne ja erinomainen liikuteltavuusIskunkestävä ja helposti puhdistettava teräsrakenne. Kiertyvä liitin takaa imuletkulle 360° kääntyvyyden. Lisävarusteena saatavilla sihti, ylitäyttösuoja ja varustepidike.
Varustettu kahdella hiljaisella moottorilla
- Korkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen.
- Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
- Tehokas ja hiljainen puhallin takaa riittävän jäähdytyksen myös vaativissa käyttökohteissa.
Varustettu suurella L-pölyluokan suodattimella
- Estää karkeaa likaa kulkeutumasta imuturbiiniin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Alipaine (mbar/kPa)
|230 / 23
|Säiliötilavuus (l)
|100
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|2,4
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 50
|Varustesarjan halkaisija
|ID 50
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|L
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|0,45
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|66,2
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|66,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|66,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|844 x 637 x 1325
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Pintasuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: kyllä