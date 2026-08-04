IVR-L 100/24-2 Tc Me on kahdella imumoottorilla varustettu teollisuusimuri, jonka 100 litran säiliökoko riittää myös pidempiin työskentelyjaksoihin vaativissa metalliteollisuuden käyttöympäristöissä. Me-malleissa ruostumatonta terästä oleva säiliö. Moottoriosan päällä oleva imuletkun lähtö ja säiliön kippimekanismi nopeuttavat työskentelyä ja parantavat työergonomiaa. Ominaisuudet ja mukana tulevat varusteet sopivat erinomaisesti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista. Metallipartikkelit voidaan kerätä tarvittaessa erilliseen lastukoriin. Imuletkun lähtö on sijoitettu laitteen päälle ja varustettu 360 astetta kääntyvällä liitoksella. Tämän imuletku ole käyttäjän tiellä. Läpinäkyvä tyhjennysletku mahdollistaa säiliön täytttöasteen tarkkailun. Imurissa on vakiona 10 metriä pitkä, huomiovärillä varustettu virtajohto, jonka ulkopinnoite on öljynkestävää materiaalia. Tässä malliversiossa on kattava, DN50-koon varustepaketti, jossa mukana: 3 m pituinen PU-imuletku (9.989-619.0), imurikahva (9.977-678.0), rakosuulake (9.989-673.0) ja lastukori (9.980-849.0).