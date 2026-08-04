IVR-L 100/24-2 Tc on kahdella imumoottorilla varustettu teollisuusimuri, jonka 100 litran säiliökoko riittää myös pidempiin työskentelyjaksoihin vaativissa metalliteollisuuden käyttöympäristöissä. Moottoriosan päällä oleva imuletkun lähtö ja säiliön kippimekanismi nopeuttavat työskentelyä ja parantavat työergonomiaa. Ominaisuudet ja mukana tulevat varusteet sopivat erinomaisesti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista. Metallipartikkelit voidaan kerätä tarvittaessa erilliseen lastukoriin. Imuletkun lähtö on sijoitettu laitteen päälle ja varustettu 360 astetta kääntyvällä liitoksella. Tämän ansiosta imuria voidaan käyttää joustavasti eikä imuletku ole käyttäjän tiellä. Läpinäkyvä tyhjennysletku mahdollistaa säiliön täyttöasteen tarkkailun. Imurissa on vakiona 10 metriä pitkä, huomiovärillä varustettu virtajohto, jonka ulkopinnoite on öljynkestävää materiaalia. Tässä malliversiossa on mukana DN50-varustepaketti, jonka ansiosta imuri on heti valmis käyttöön. Paketissa mukana: 3 m pituinen PU-imuletku (9.989-619.0), imurikahva (9.977-678.0), rakosuulake (9.989-673.0) ja lastukori (9.980-849.0).