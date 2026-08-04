Teollisuusimuri IVR-L 65/24-2 + varustepaketti

IVR-L 65/24-2 Tc on kestävä ja varmatoiminen teollisuusimuri metalliteollisuuteen. Kippimekanismilla varustettu 65 litran vetoinen säiliö ja valmis DN50 koon varustepaketti.

IVR-L 65/24-2 Tc on kahdella imumoottorilla varustettu teollisuusimuri, jonka ominaisuudet sopivat erinomaisesti metalliteollisuuteen. Tässä mallissa on 65 litran vetoinen säiliö, jonka kippimekanismi tekee siitä ergonomisen käyttää. Ominaisuudet ja varusteet sopivat erinomaisesti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista. Metallipartikkelit voidaan kerätä tarvittaessa erilliseen lastukoriin. Imuletkun lähtö on sijoitettu laitteen päälle ja varustettu 360 astetta kääntyvällä liitoksella. Tämän ansiosta imuria voidaan käyttää joustavasti eri työpisteissä eikä imuletku ole käyttäjän tiellä. Läpinäkyvä tyhjennysletku mahdollistaa säiliön täyttymisen tarkkailun työskentelyn aikana. Imurissa on vakiona 10 metriä pitkä, huomiovärillä varustettu virtajohto, jonka ulkopinnoite on öljynkestävää materiaalia. Tässä malliversiossa on mukana DN50-varustepaketti, jonka ansiosta imuri on heti valmis käyttöön. Paketissa mukana: 3 m pituinen PU-imuletku (9.989-619.0), imurikahva (9.977-678.0), rakosuulake (9.988-402) ja lastukori (9.980-852.0).

Ominaisuudet ja edut
Teollisuusimuri IVR-L 65/24-2 + varustepaketti: Mukana lastukori
Mukana lastukori
Mahdollistaa karkean jätteen helpon erottelun. Mahdollistaa imuroidun nesteen talteenoton ja uudelleenkäytön. Tehokas ja hiljainen puhallin takaa riittävän jäähdytyksen myös vaativissa käyttökohteissa.
Teollisuusimuri IVR-L 65/24-2 + varustepaketti: Kestävä rakenne ja erinomainen liikuteltavuus
Kestävä rakenne ja erinomainen liikuteltavuus
Iskunkestävä ja helposti puhdistettava teräsrakenne. Kiertyvä liitin takaa imuletkulle 360° kääntyvyyden.
Teollisuusimuri IVR-L 65/24-2 + varustepaketti: Varustettu kahdella hiljaisella moottorilla
Varustettu kahdella hiljaisella moottorilla
Korkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen. Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa. Tehokas ja hiljainen puhallin takaa riittävän jäähdytyksen myös vaativissa käyttökohteissa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 144 / 520
Alipaine (mbar/kPa) 235 / 23,5
Säiliötilavuus (l) 65
Säiliön materiaali Teräs
Nimellisottoteho (kW) 2,4
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 50
Varustesarjan halkaisija ID 50
Pääsuodattimen suodatusluokka L
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 0,25
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 68
Virtajohdon pituus (m) 10
Paino (ilman varusteita) (kg) 46
Paino (sis. varusteet) (kg) 46,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 47,1
Mitat (p x l x k) (mm) 718 x 526 x 1251

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Pintasuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: kyllä
Teollisuusimuri IVR-L 65/24-2 + varustepaketti
Teollisuusimuri IVR-L 65/24-2 + varustepaketti
Videot
Käyttökohteet
  • Pienille määrille karkeaa likaa ja työstölastuja
  • Pienille määrille erilaisia nesteitä: jäähdytysaineet ja voiteluöljyt
Varusteet