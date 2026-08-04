Teollisuusimuri IVR-L 65/24-2 + varustepaketti
IVR-L 65/24-2 Tc on kestävä ja varmatoiminen teollisuusimuri metalliteollisuuteen. Kippimekanismilla varustettu 65 litran vetoinen säiliö ja valmis DN50 koon varustepaketti.
IVR-L 65/24-2 Tc on kahdella imumoottorilla varustettu teollisuusimuri, jonka ominaisuudet sopivat erinomaisesti metalliteollisuuteen. Tässä mallissa on 65 litran vetoinen säiliö, jonka kippimekanismi tekee siitä ergonomisen käyttää. Ominaisuudet ja varusteet sopivat erinomaisesti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista. Metallipartikkelit voidaan kerätä tarvittaessa erilliseen lastukoriin. Imuletkun lähtö on sijoitettu laitteen päälle ja varustettu 360 astetta kääntyvällä liitoksella. Tämän ansiosta imuria voidaan käyttää joustavasti eri työpisteissä eikä imuletku ole käyttäjän tiellä. Läpinäkyvä tyhjennysletku mahdollistaa säiliön täyttymisen tarkkailun työskentelyn aikana. Imurissa on vakiona 10 metriä pitkä, huomiovärillä varustettu virtajohto, jonka ulkopinnoite on öljynkestävää materiaalia. Tässä malliversiossa on mukana DN50-varustepaketti, jonka ansiosta imuri on heti valmis käyttöön. Paketissa mukana: 3 m pituinen PU-imuletku (9.989-619.0), imurikahva (9.977-678.0), rakosuulake (9.988-402) ja lastukori (9.980-852.0).
Ominaisuudet ja edut
Mukana lastukoriMahdollistaa karkean jätteen helpon erottelun. Mahdollistaa imuroidun nesteen talteenoton ja uudelleenkäytön. Tehokas ja hiljainen puhallin takaa riittävän jäähdytyksen myös vaativissa käyttökohteissa.
Kestävä rakenne ja erinomainen liikuteltavuusIskunkestävä ja helposti puhdistettava teräsrakenne. Kiertyvä liitin takaa imuletkulle 360° kääntyvyyden.
Varustettu kahdella hiljaisella moottorillaKorkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen. Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa. Tehokas ja hiljainen puhallin takaa riittävän jäähdytyksen myös vaativissa käyttökohteissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Alipaine (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Säiliötilavuus (l)
|65
|Säiliön materiaali
|Teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|2,4
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 50
|Varustesarjan halkaisija
|ID 50
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|L
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|0,25
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|68
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|46
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|46,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|47,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|718 x 526 x 1251
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Pintasuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: kyllä
Videot
Käyttökohteet
- Pienille määrille karkeaa likaa ja työstölastuja
- Pienille määrille erilaisia nesteitä: jäähdytysaineet ja voiteluöljyt