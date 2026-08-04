IVR-L 65/24-2 Tc on kahdella imumoottorilla varustettu teollisuusimuri, jonka ominaisuudet sopivat erinomaisesti metalliteollisuuteen. Tässä mallissa on 65 litran vetoinen säiliö, jonka kippimekanismi tekee siitä ergonomisen käyttää. Ominaisuudet ja varusteet sopivat erinomaisesti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista. Metallipartikkelit voidaan kerätä tarvittaessa erilliseen lastukoriin. Imuletkun lähtö on sijoitettu laitteen päälle ja varustettu 360 astetta kääntyvällä liitoksella. Tämän ansiosta imuria voidaan käyttää joustavasti eri työpisteissä eikä imuletku ole käyttäjän tiellä. Läpinäkyvä tyhjennysletku mahdollistaa säiliön täyttymisen tarkkailun työskentelyn aikana. Imurissa on vakiona 10 metriä pitkä, huomiovärillä varustettu virtajohto, jonka ulkopinnoite on öljynkestävää materiaalia. Tässä malliversiossa on mukana DN50-varustepaketti, jonka ansiosta imuri on heti valmis käyttöön. Paketissa mukana: 3 m pituinen PU-imuletku (9.989-619.0), imurikahva (9.977-678.0), rakosuulake (9.988-402) ja lastukori (9.980-852.0).