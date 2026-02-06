2-in-1 XXL -suutin SE 3 Compact
XXL-suuttimen avulla keskikokoiset matot ja isommat verhoilukohteet on aiempaa helpompi puhdistaa. Sopii SE 3 Compact -tekstiilipesuriin.
Innovatiivinen XXL-suutin yhdistettynä jatkoputkiin mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat säilyttää rennon ja ergonomisen pystyasennon keskikokoisia mattoja puhdistettaessa. Ilman jatkoputkia käytetty suutin puhdistaa isommat pehmeät kalusteet, tuolit ja monet muut tekstiilipinnat kaksi kertaa nopeammin kuin työleveydeltään pienempi verhoilusuutin. Tämä tekee XXL-suuttimesta ihanteellisen lisävarusteen mattojen ja tekstiilipintojen vaivattomaan puhdistukseen nopeasti ja tehokkaasti. Sopii Kärcher SE 3 Compact -tekstiilipesuriin.
Ominaisuudet ja edut
Sopii Kärcher SE 3 Compact -tekstiilipesuriin.
Erityisen leveä suutin
- Puhdistaa isommat pehmeät kalusteet ja matot kaksi kertaa nopeammin kuin perinteinen verhoilusuutin.
- Ihanteelliset puhdistustulokset hetkessä.
Tekstiilipesutoiminto
- Mattojen, tekstiilien ja pehmustettujen huonekalujen perusteelliseen puhdistukseen syvälle kuituihin asti.
Läpinäkyvä suojakansi
- Mahdollistaa puhdistusprosessin jatkuvan hallinnan työn aikana.
Kärcherin tunnettu painehuuhteluteknologia.
- Optimaalisiin siivoustuloksiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoilut