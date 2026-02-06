Innovatiivinen XXL-suutin yhdistettynä jatkoputkiin mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat säilyttää rennon ja ergonomisen pystyasennon keskikokoisia mattoja puhdistettaessa. Ilman jatkoputkia käytetty suutin puhdistaa isommat pehmeät kalusteet, tuolit ja monet muut tekstiilipinnat kaksi kertaa nopeammin kuin työleveydeltään pienempi verhoilusuutin. Tämä tekee XXL-suuttimesta ihanteellisen lisävarusteen mattojen ja tekstiilipintojen vaivattomaan puhdistukseen nopeasti ja tehokkaasti. Sopii Kärcher SE 3 Compact -tekstiilipesuriin.