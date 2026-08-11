Akku 36V 2.5Ah
36 V / 2,5 Ah Battery Power -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkalleen jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteiden kanssa.
Kärcherin 36 V / 2,5 Ah Battery Power -vaihtoakku on yhteensopiva kaikkien 36 V Battery Power -akku laitteiden kanssa. Sen reaaliaikainen digitaalinäyttö kertoo jäljellä olevan käyttöajan laitekohtaisesti. Litiumioniakku takaa tasaisen toimintatehon varauksen tasosta huolimatta ja säilyttää varaustason myös varastoinnin ajan.
Ominaisuudet ja edut
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologiaIntegroitu LCD-näyttö näyttää jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevam latausajan ja lataustilan milloin tahansa.
36 V Kärcher-akkutuotteiden sarjaKäytetään kaikissa 36 V Kärcher Battery Power -akkusarjan laitteissa. Käytetään kaikissa 36 V Kärcher Battery Power+ akkusarjan laitteissa.
Tehokkaat litiumionikennotLitiumioniakku takaa tasaisen suorituskyvyn ja vähäisen itsepurkautuvuuden. Ei muistivaikutusta.
Automaattinen säilytystila
- Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX 5 -luokitus – suojattu kaikista suunnista tulevilta vesisuihkuilta
- Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
- Huippuluokan suorituskyky tehokkaan lämmöntasauksen ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
- Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Kestävä rakenne
- Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|36
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|90
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|134 x 88 x 73