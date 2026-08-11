Akku 36V 2.5Ah

36 V / 2,5 Ah Battery Power -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkalleen jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteiden kanssa.

Kärcherin 36 V / 2,5 Ah Battery Power -vaihtoakku on yhteensopiva kaikkien 36 V Battery Power -akku laitteiden kanssa. Sen reaaliaikainen digitaalinäyttö kertoo jäljellä olevan käyttöajan laitekohtaisesti. Litiumioniakku takaa tasaisen toimintatehon varauksen tasosta huolimatta ja säilyttää varaustason myös varastoinnin ajan.

Ominaisuudet ja edut
Akku 36V 2.5Ah: Innovatiivinen reaaliaikainen teknologia
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologia
Integroitu LCD-näyttö näyttää jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevam latausajan ja lataustilan milloin tahansa.
Akku 36V 2.5Ah: 36 V Kärcher-akkutuotteiden sarja
36 V Kärcher-akkutuotteiden sarja
Käytetään kaikissa 36 V Kärcher Battery Power -akkusarjan laitteissa. Käytetään kaikissa 36 V Kärcher Battery Power+ akkusarjan laitteissa.
Akku 36V 2.5Ah: Tehokkaat litiumionikennot
Tehokkaat litiumionikennot
Litiumioniakku takaa tasaisen suorituskyvyn ja vähäisen itsepurkautuvuuden. Ei muistivaikutusta.
Automaattinen säilytystila
  • Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX 5 -luokitus – suojattu kaikista suunnista tulevilta vesisuihkuilta
  • Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
  • Huippuluokan suorituskyky tehokkaan lämmöntasauksen ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
  • Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Kestävä rakenne
  • Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 36 V -akkusarja
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Jännite (V) 36
Kapasiteetti (Ah) 2,5
Energia (Wh) 90
Väri musta
Paino (kg) 0,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
Mitat (p x l x k) (mm) 134 x 88 x 73
Akku 36V 2.5Ah
Akku 36V 2.5Ah
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