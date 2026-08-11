Akkulaturi 36 V

Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Yhteensopiva Kärcher 36 V -vaihtoakkujen kanssa.

Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka vie vain vähän pöytätilaa ja mahdollistaa myös seinäkiinnityksen. Lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Kärcher Battery Power -sarjan 36V akut ja laturit ovat keskenään yhteensopivia.

Ominaisuudet ja edut
Akkulaturi 36 V: Pikalaturi
Pikalaturi
Lataa 36 V 2,5 Ah -akun 80 prosenttiin vain 48 minuutissa. Lataa 36 V 5.0 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 90 minuutissa.
Akkulaturi 36 V: Useita käyttökohteita
Useita käyttökohteita
Yhteensopivuus 36 V -akkulaitteiden kanssa.
Akkulaturi 36 V: Seinäkiinnitys
Seinäkiinnitys
Tilaa säästävä asennus seinäkiinnityksellä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 36 V -akkusarja
Akun latausaika pikalaturilla 36 V / 2.5 Ah Battery Power -akku:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5.0 Ah Battery Power -akku:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Latausvirta (A) 2,5
Jännite (akkulaturin virtalähde) (V) 100 - 240
Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz) 50 - 60
Väri musta
Paino (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
Mitat (p x l x k) (mm) 184 x 133 x 88
Akkulaturi 36 V
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