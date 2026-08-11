Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka vie vain vähän pöytätilaa ja mahdollistaa myös seinäkiinnityksen. Lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Kärcher Battery Power -sarjan 36V akut ja laturit ovat keskenään yhteensopivia.