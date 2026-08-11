Akkulaturi 36 V
Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Yhteensopiva Kärcher 36 V -vaihtoakkujen kanssa.
Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka vie vain vähän pöytätilaa ja mahdollistaa myös seinäkiinnityksen. Lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Kärcher Battery Power -sarjan 36V akut ja laturit ovat keskenään yhteensopivia.
Ominaisuudet ja edut
PikalaturiLataa 36 V 2,5 Ah -akun 80 prosenttiin vain 48 minuutissa. Lataa 36 V 5.0 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin vain 90 minuutissa.
Useita käyttökohteitaYhteensopivuus 36 V -akkulaitteiden kanssa.
SeinäkiinnitysTilaa säästävä asennus seinäkiinnityksellä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Akun latausaika pikalaturilla
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36 V / 2.5 Ah Battery Power -akku:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V / 5.0 Ah Battery Power -akku:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Latausvirta (A)
|2,5
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|184 x 133 x 88