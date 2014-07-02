Eco-laakasuodatin

Suuri suodatinpinta-ala minimikoossa . Mahdollistaa kuiva/märkäimuroinnin ilman erillistä suodattimen vaihtoa työvaiheiden välillä.

Laaksuodatin märkä- ja kuivakäyttöön ilman suodattimen vaihtoa. Kompakti suodatin suurella pinnalla ei työnny sisään säiliöön. Joustava, helposti puhdistettava suodatin, jolla on korkea pölynkesto.

Ominaisuudet ja edut
Suodatinmateriaali
  • Märän ja kuivan lian imurointi ilman suodattimen vaihtoa
  • Suodattaa tehokkaasti hienoa pölyä
Nopeasti vaihdettavissa
  • Helppo puhdistaa
Kompakti koko
  • Pienet ulkomitat ja maksimaalinen suodatuspinta-ala
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri ruskea
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 205 x 75 x 73
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet