Eco-laakasuodatin
Suuri suodatinpinta-ala minimikoossa . Mahdollistaa kuiva/märkäimuroinnin ilman erillistä suodattimen vaihtoa työvaiheiden välillä.
Laaksuodatin märkä- ja kuivakäyttöön ilman suodattimen vaihtoa. Kompakti suodatin suurella pinnalla ei työnny sisään säiliöön. Joustava, helposti puhdistettava suodatin, jolla on korkea pölynkesto.
Ominaisuudet ja edut
Suodatinmateriaali
- Märän ja kuivan lian imurointi ilman suodattimen vaihtoa
- Suodattaa tehokkaasti hienoa pölyä
Nopeasti vaihdettavissa
- Helppo puhdistaa
Kompakti koko
- Pienet ulkomitat ja maksimaalinen suodatuspinta-ala
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|ruskea
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|205 x 75 x 73