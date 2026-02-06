Fleece-pölypussi
Erittäin kestävä fleece-pölypussi, joka on ihanteellinen sekä hienon että karkean lian imurointiin. Sopii Kärcher Home & Garden -tekstiilipesureihin, jos sitä halutaan käyttää imurina.
KFI 657 fleece-pölypussit on kehitetty erityisesti Kärcher Home & Garden SE 5 ja SE 6 Signature Line sekä SE 5.100 ja SE 6.100 -sarjojen tekstiilipesureille. Pussit ovat erittäin repeytymättömiä ja varmistavat vaikuttavan korkean imutehon ja pölynsuodatuksen. Ne on suunniteltu kovaan käyttöön, esimerkiksi karkean ja kostean lian imurointiin. Toimitukseen sisältyy neljä pussia.
Ominaisuudet ja edut
Kolmikerroksinen fleece-materiaali
- Korkea imuteho ja pölynpidätys käytön aikana
Erittäin kestävä, kovaan käyttöön tarkoitettu
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|4
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|425 x 530 x 12
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi