KFI 657 fleece-pölypussit on kehitetty erityisesti Kärcher Home & Garden SE 5 ja SE 6 Signature Line sekä SE 5.100 ja SE 6.100 -sarjojen tekstiilipesureille. Pussit ovat erittäin repeytymättömiä ja varmistavat vaikuttavan korkean imutehon ja pölynsuodatuksen. Ne on suunniteltu kovaan käyttöön, esimerkiksi karkean ja kostean lian imurointiin. Toimitukseen sisältyy neljä pussia.