FR 30 -tasopuhdistin
Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.
Tehokas ja helppokäyttöinen apuväline terassien ja muiden vastaavien laajojen pintojen puhdistamiseen. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään lämmintä pesuvettä aina +60°C saakka. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FR-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti tulee hankkia erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|300
|Liitäntäkierre
|M 18
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,3
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