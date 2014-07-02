FR 30 -tasopuhdistin

Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.

Tehokas ja helppokäyttöinen apuväline terassien ja muiden vastaavien laajojen pintojen puhdistamiseen. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään lämmintä pesuvettä aina +60°C saakka. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FR-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti tulee hankkia erikseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija (mm) 300
Liitäntäkierre M 18
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,3
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