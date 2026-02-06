H 10 Q HR -korkeapaineletku
Vaihtoletku Kärcher Home&Garden-malliston painepesureille, jotka on valmistettu aikaisintaan 2009. Pituus 10 m, paine jopa 180 bar, lämpötila 60 °C. Quick Connect -pikaliitos.
Nopeaa ja mukavaa puhdistusta varten: 10 metriä pitkä korkeapaineinen vaihtoletku voidaan helposti kiinnittää Kärcherin painepesuriin luokkiin K 4 - K 7 letkukelalla ja Quick Connect -sovittimilla valmistusvuodesta 2009 tai myöhemmin. Korkeapaineletku on 10 metriä pitkä ja soveltuu jopa 60°C lämpötiloihin ja 180 barin paineeseen.
Ominaisuudet ja edut
Vaihtoletku painepesuriin 10m
- Laaja toimintasäde
Quick Connect -adapteri
- Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Pikaliitäntä
- Helppoon siivoukseen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|245 x 264 x 65
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varusteet
Varaosat
