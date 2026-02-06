H 10 Q HR -korkeapaineletku

Vaihtoletku Kärcher Home&Garden-malliston painepesureille, jotka on valmistettu aikaisintaan 2009. Pituus 10 m, paine jopa 180 bar, lämpötila 60 °C. Quick Connect -pikaliitos.

Nopeaa ja mukavaa puhdistusta varten: 10 metriä pitkä korkeapaineinen vaihtoletku voidaan helposti kiinnittää Kärcherin painepesuriin luokkiin K 4 - K 7 letkukelalla ja Quick Connect -sovittimilla valmistusvuodesta 2009 tai myöhemmin. Korkeapaineletku on 10 metriä pitkä ja soveltuu jopa 60°C lämpötiloihin ja 180 barin paineeseen.

Ominaisuudet ja edut
Vaihtoletku painepesuriin 10m
  • Laaja toimintasäde
Quick Connect -adapteri
  • Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Pikaliitäntä
  • Helppoon siivoukseen
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
Mitat (p x l x k) (mm) 245 x 264 x 65
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.