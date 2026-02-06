Nopeaa ja mukavaa puhdistusta varten: 10 metriä pitkä korkeapaineinen vaihtoletku voidaan helposti kiinnittää Kärcherin painepesuriin luokkiin K 4 - K 7 letkukelalla ja Quick Connect -sovittimilla valmistusvuodesta 2009 tai myöhemmin. Korkeapaineletku on 10 metriä pitkä ja soveltuu jopa 60°C lämpötiloihin ja 180 barin paineeseen.