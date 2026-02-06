HEPA-hygieniasuodatin (EN 1822:1998) suodattaa hienoimmankin lian, kuten siitepölyn tai allergioita aiheuttavat hiukkaset, ilmasta luotettavasti ja turvallisesti. Se on niin tehokas, että pölynimurin poistoilma on puhtaampaa kuin huoneilma. Suosittelemme vaihtamaan suodattimen kerran vuodessa. HEPA 12 -hygieniasuodatin on yhteensopiva VC 6 Cordless (Premium) ourFamily- ja VC 7 Cordless yourMax -laitteiden kanssa.