HEPA -suodatin
HEPA-hygieniasuodattimen (EN 1822:1998) ansiosta pölynimurin poistoilma on puhtaampaa kuin ympäröivä huoneilma.
HEPA-hygieniasuodatin (EN 1822:1998) suodattaa hienoimmankin lian, kuten siitepölyn tai allergioita aiheuttavat hiukkaset, ilmasta luotettavasti ja turvallisesti. Se on niin tehokas, että pölynimurin poistoilma on puhtaampaa kuin huoneilma. Suosittelemme vaihtamaan suodattimen kerran vuodessa. HEPA 12 -hygieniasuodatin on yhteensopiva VC 6 Cordless (Premium) ourFamily- ja VC 7 Cordless yourMax -laitteiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Tiheäverkkoinen suodatin.
- Suodattaa luotettavasti hienon lian, kuten siitepölyn ja muut allergioita aiheuttavat hiukkaset.
Kätevästi vaihdettavissa
- Nopea ja helppo vaihtaa magneettipidikkeen ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|90 x 50 x 50
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi