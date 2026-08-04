Letkukelan asennussarja HDS kompaktisarja, 20 m
Letkukelan asennussarja, muovinen, sopii malleihin HDS 5/12 C -HDS 8/18-4 C. Kelaan mahtuu 20m paineletkua. Huom. Paineletku ei sisälly toimitukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|20
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,4
Toimitus sisältää
- Letkukela
- Liitäntäletku
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