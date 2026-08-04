Letkukelan asennussarja HDS kompaktisarja, 20 m

Letkukelan asennussarja, muovinen, sopii malleihin HDS 5/12 C -HDS 8/18-4 C. Kelaan mahtuu 20m paineletkua. Huom. Paineletku ei sisälly toimitukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 20
Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,4

Toimitus sisältää

  • Letkukela
  • Liitäntäletku
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