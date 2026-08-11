Liitosadapterin avulla sisäkierteinen pumppu voidaan liittää nopeasti ja turvallisesti sisäkierteiseen vesiliitäntään – joko imu- tai painepuolella. Ihanteellinen G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm) liitäntäkierteisiin. Adapterin toisella puolella on standardi G1-kierre aksiaalisella tiivistysperiaatteella (sarjanumero [2] tuotteessa); toisella puolella on standardi G1-kierre säteittäisellä tiivistysperiaatteella (sarjanumero [1] tuotteessa). BP-lisävarusteiden säteittäinen PerfectConnect-tiivistysperiaate varmistaa poikkeuksellisen helpon asennuksen ja erittäin luotettavan tiivistyksen, joka takaa pumpun häiriöttömän toiminnan. Tällä tavalla muiden valmistajien lisävarusteita sekä vanhoja Kärcherin lisävarusteita (sarjanumero [2]) voidaan liittää Kärcherin pumppuihin säteittäistiivistysperiaatteella (sarjanumero [1]). Lisäksi Kärcherin PerfectConnect-sarjan radiaalitiivistystarvikkeet (sarjanumero [1]) voidaan liittää kaikkiin perinteisiin aksiaalitiivistyspumppuihin (sarjanumero [2]).