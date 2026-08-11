Liitäntäadapteri G1
PerfectConnect-liitäntäadapteri (aksiaalinen/radiaalinen) yhdistää G1-sisäkierteellä varustetut Kärcher-pumput muiden valmistajien vesiliitäntöihin ja lisävarusteisiin sekä vanhoihin Kärcherin lisävarusteisiin.
Liitosadapterin avulla sisäkierteinen pumppu voidaan liittää nopeasti ja turvallisesti sisäkierteiseen vesiliitäntään – joko imu- tai painepuolella. Ihanteellinen G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm) liitäntäkierteisiin. Adapterin toisella puolella on standardi G1-kierre aksiaalisella tiivistysperiaatteella (sarjanumero [2] tuotteessa); toisella puolella on standardi G1-kierre säteittäisellä tiivistysperiaatteella (sarjanumero [1] tuotteessa). BP-lisävarusteiden säteittäinen PerfectConnect-tiivistysperiaate varmistaa poikkeuksellisen helpon asennuksen ja erittäin luotettavan tiivistyksen, joka takaa pumpun häiriöttömän toiminnan. Tällä tavalla muiden valmistajien lisävarusteita sekä vanhoja Kärcherin lisävarusteita (sarjanumero [2]) voidaan liittää Kärcherin pumppuihin säteittäistiivistysperiaatteella (sarjanumero [1]). Lisäksi Kärcherin PerfectConnect-sarjan radiaalitiivistystarvikkeet (sarjanumero [1]) voidaan liittää kaikkiin perinteisiin aksiaalitiivistyspumppuihin (sarjanumero [2]).
Ominaisuudet ja edut
Liitäntäadapteri
- Sisäkierteisten vesiliitosten nopea liitäntä sisäkierteiseen pumppuun.
Optimoitu liitoskierre
- Adapterin varma tiivistys ilman tiivisteteippiä tai vastaavaa.
Asennus ilman työkaluja
- Yhdistäminen ei vaadi työkaluja.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Kierteen koko
|G1
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|36 x 72 x 36
Ominaisuuksia
- Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
- Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet