Mikrokuituliinasetti ikkunapesuriin ulkopinnoille

Mikrokuituliina sopii käytettäväksi Kärcher WV 2, WV 5 ja WV 6 ikkunapesurisetin suihkepullossa. Paketissa 2 harmaata mikrokuituliina.

Mikrokuituliina puhdistaa kaikki sileät pinnat, kuten esimerkiksi ikkunat ja lasipinnat. Sopii Kärcher WV 2, WV 5 ja WV 6 -ikkunapesurisettien suihkepulloon. Sopii sitkeämmälle lialle ulkotilojen pinnoilla.

Ominaisuudet ja edut
Mikrokuitupyyhin ulkokäyttöön
  • Raidattomat ikkunat.
Irrotuslappu
  • Likainen liina on poistettavissa ilman kosketusta likaan.
Raaputuslasta
Soveltuu Kärcher suihkupulloon 2.633-129.0
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Tekstiilin koostumus 70 % Polyesteri; 30 % Polyamidi
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 70 x 275 x 30
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Laatat
  • Peilit
  • Pinttyneeseen likaan