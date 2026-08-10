Suihkepullosetti

Suihkepullosetti sisältäa mikrokuituliinan, raaputuslastan sekä 20 ml näytteen ikkunanpesuaineesta.

Kaksiosaisen Kärcher-suihkupullosetin avulla voit pestä sekä leveämpiä, että kapeampia ikkunoita. Mukana tulee helposti velcrokiinnitteinen mikrokuituliina sekä raaputuslasta tiukasti kiinni tarttuneen lian irrottamiseen.

Ominaisuudet ja edut
Kapeat ja leveät lastat
  • Valittavissa kapeiden tai leveiden ikkunoiden pesuun.
Irrotuslappu
  • Likainen liina on poistettavissa ilman kosketusta likaan.
Raaputuslasta
  • Kiinni tarttuneen lian irroitus käy helposti.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Tekstiilin koostumus 85% Polyesteri; 15% Polyamidi
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 120 x 120 x 250
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Tasaiset pinnat
  • Peilit
  • Laatat
  • Pinttyneeseen likaan
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.