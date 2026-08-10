Suihkepullosetti
Suihkepullosetti sisältäa mikrokuituliinan, raaputuslastan sekä 20 ml näytteen ikkunanpesuaineesta.
Kaksiosaisen Kärcher-suihkupullosetin avulla voit pestä sekä leveämpiä, että kapeampia ikkunoita. Mukana tulee helposti velcrokiinnitteinen mikrokuituliina sekä raaputuslasta tiukasti kiinni tarttuneen lian irrottamiseen.
Ominaisuudet ja edut
Kapeat ja leveät lastat
- Valittavissa kapeiden tai leveiden ikkunoiden pesuun.
Irrotuslappu
- Likainen liina on poistettavissa ilman kosketusta likaan.
Raaputuslasta
- Kiinni tarttuneen lian irroitus käy helposti.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Tekstiilin koostumus
|85% Polyesteri; 15% Polyamidi
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 120 x 250
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Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Tasaiset pinnat
- Peilit
- Laatat
- Pinttyneeseen likaan
Varusteet
Varaosat
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