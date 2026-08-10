Mikrokuiturullasetti kivilattioille
Kivilattioiden puhdistaminen voi olla erittäin helppoa: kaksiosainen mikokuiturullasetti toimii tehokkaasti itsepäisen lian poistamiseen. Konepestävät 60 °C.
Mikrokuituinen telapari on täydellinen apu kovan lattian, kuten kiven tai keramiikan, syväpuhdistukseen (ei kuitenkaan herkille luonnonkivilattioille, kuten marmorille tai terrakotalle) - ja on yhteensopiva Kärcher EWM 2, FC 3, FC 5 ja FC 7 -lattiapesureiden kanssa. Integroitujen harjasten ansiosta kivirullasarja poistaa helposti itsepäisen lian ja antaa jopa koloille, liitoksille ja epätasaisille pinnoille kauniin kiillon. Soveltuu konepesuun enintään 60 °C:seen asti. Lattiapesuri käyttää pesemiseen jatkuvasti puhdasta vettä, sillä likavesi kerätään omaan säiliöön. Näin pesutuloksesta tulee puhtaampi kuin perinteisellä mopin ja ämpärin yhdistelmällä.
Ominaisuudet ja edut
Lisättyjä harjaksia
- Pinttyneen lian helppoon irrottamiseen.
- Jopa kolot ja epätasaiset lattiapinnat puhdistuvat kirkkaiksi.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|300 x 60 x 60