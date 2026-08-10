OC 3 -tarkkuussuutin
OC 3 -sarjan pesureihin sopiva suutin, jonka avulla vesisuihkua saa säädeltytä ja kohdistettua tarkemmin.
Tarkkuussuihkuputki voimakkaalla, kapealla suihkulla sopii erityisesti yksityiskohtien ja kapeiden rakojen puhdistamiseen sekä hieman sitkeämmän lian poistamiseen. Se täydentää painepesurin mukana toimitettavaa tasasuihkusuutinta. Ei sovellu lemmikeiden pesuun.
Ominaisuudet ja edut
Pistesuihku
- Kapea suihku tarkempaan pesuun
Tehokas
Kiinnitetään pesukahvaan
- Helppo suuttimen vaihto.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Antrasiitti
|Mitat (p x l x k) (mm)
|29 x 27 x 27