Pistesuutin 4 mm, pitkä malli / L2P

Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu, pyöreän profiilin omaava pistesuutin. Pitkä malli. Pikakiinnitys.

Ominaisuudet ja edut
Pitkä, tehokkaasti likaa irrottava
  • Erittäin tehokas puhdistustulos myös haastavilla pinnoilla ja tarttuneella lialla.
  • Erittäin pieni paineilman ja hiilidioksidin kulutus.
Pikakiinnike
  • Helppokäyttöinen
Kestävä rakenne ja materiaalit
  • Korkealuokkaiset materiaalit
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 237 x 22 x 22
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Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Valumuottien ja -työkalujen puhdistukseen.
  • Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen
  • Maalin poistoon osien pinnalta
  • Moottorinosien ja auton sähkölaitteiden puhdistamiseen