Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 250 bar

Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.

20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).

Ominaisuudet ja edut
Joustava ja kestävä korkeapaineletku: metallivahvistettua kumia
  • Helppo käsiteltävyys mahdollistaa ahtaidenkin putkistojen nopean puhdistamisen.
  • Erinomainen kulutuskestävyys ja pitkä käyttöikä.
  • Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle.
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
  • Yhteensopiva putkenaukaisusuuttimien kanssa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 250
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Pituus (m) 20
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3
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