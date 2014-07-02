Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 250 bar
Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.
20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).
Ominaisuudet ja edut
Joustava ja kestävä korkeapaineletku: metallivahvistettua kumia
- Helppo käsiteltävyys mahdollistaa ahtaidenkin putkistojen nopean puhdistamisen.
- Erinomainen kulutuskestävyys ja pitkä käyttöikä.
- Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle.
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
- Yhteensopiva putkenaukaisusuuttimien kanssa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|250
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Pituus (m)
|20
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3
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