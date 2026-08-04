Rotojet-suutin / Turbosuutin, pieni, 040
Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.
Keraaminen suutin sekä laakerirengas takaavat tehokkaan pesutuloksen ja pitkän käyttöiän. Tämä on uudempiin HD-kylmävesipesureihin ja HDS-kuumavesipesureihin sopiva malli.
Ominaisuudet ja edut
Jopa puolet nopeampi puhdistus
- Säästää työaikaa.
Hyödyntää tehokkaasti pesurin tuottaman paineen kaikissa olosuhteissa
- Irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.
Pyörivä vesisuihku tarjoaa pistesuihkun tehon ja viuhkasuihkun työnopeuden samassa paketissa
- Suuri puhdistusteho ja iso pinta-ala.
Kestävät keraaminen suutin ja laakeriengas
- Pitkä käyttöikä.
Erinomainen puhdistusteho
- Pinttyneen lian irroitus ahtaistakin väleistä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|180
|Paine (bar)
|max. 180
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Suutinkoko ( )
|40
|Koko
|pieni
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|90 x 57 x 57