Sivuharjat märälle puutarhajätteelle S 4
Harjat on suunniteltu erityisesti märälle puutarhajätteelle. Sopii S 4 ja S 4 Twin -lakaisimiin.
Sivuharjat, joiden harjakokoonpano koostuu tavallisista harjaksista ja kolme kertaa kovemmista harjaksista, ovat ihanteellisia kostean jätteen irrottamiseen ja harjaamiseen. Suosittelemme käyttämään näitä esimerkiksi lehtien harjaamiseen, jotka ovat kastuneet sateesta ja tarttuneet maahan. Sivuharjat sopivat työnnettäviin S 4 - S 4 Twin -lakaisimiin.
Ominaisuudet ja edut
Sekoitus standardi- ja erityisesti märälle jätteelle suunniteltuja harjaksia
- Irrottaa tehokkaammin märkää irtolikaa
- Myös hienojakoinen lika pyyhitään
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 250 x 50
Käyttökohteet
- Kulkuväylät
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.