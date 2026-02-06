Sivuharjat, joiden harjakokoonpano koostuu tavallisista harjaksista ja kolme kertaa kovemmista harjaksista, ovat ihanteellisia kostean jätteen irrottamiseen ja harjaamiseen. Suosittelemme käyttämään näitä esimerkiksi lehtien harjaamiseen, jotka ovat kastuneet sateesta ja tarttuneet maahan. Sivuharjat sopivat työnnettäviin S 4 - S 4 Twin -lakaisimiin.