T-Racer vaihtosuuttimet
Laadukkaat vaihtosuuttimet on helppo vaihtaa vanhojen tilalle. Sopii T 7 Plus, T 5 ja T 450 -pintapesureihin.
Laadukkaiden vaihtosuuttimien ansiosta T-Racer T 7 Plus-, T 5- ja T 450 -pintapesureiden lisävarustesuuttimet voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti. Sisältää kolme paria suuttimia eri painepesurien suorituskykyluokille ja kaksi kiinnikettä niiden kiinnittämiseen. T-Racer T 7 Plus- ja T 450 -malleissa sarjaan kuuluu tehosuutin kulmien ja reunojen puhdistukseen, sekä huuhtelusuutin puhdistetun alueen huuhteluun.
Ominaisuudet ja edut
Korvaussuuttimet
- Vanhojen suuttimien korvaaminen nopeasti ja helposti.
- Laadukas ja pitkäikäinen.
Korkeapaine viuhkasuutin
- Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
- Tehokas lian poisto ja puhdistus.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|17 x 17 x 18
Muiden mallien osalta olethan yhteydessä huoltokumppaneihimme tai Kärcher-jälleenmyyjiin