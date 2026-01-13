T-Racer vaihtosuuttimet

Laadukkaat vaihtosuuttimet on helppo vaihtaa vanhojen tilalle. Sopii T 7 Plus, T 5 ja T 450 -pintapesureihin.

Laadukkaiden vaihtosuuttimien ansiosta T-Racer T 7 Plus-, T 5- ja T 450 -pintapesureiden lisävarustesuuttimet voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti. Sisältää kolme paria suuttimia eri painepesurien suorituskykyluokille ja kaksi kiinnikettä niiden kiinnittämiseen. T-Racer T 7 Plus- ja T 450 -malleissa sarjaan kuuluu tehosuutin kulmien ja reunojen puhdistukseen, sekä huuhtelusuutin puhdistetun alueen huuhteluun.

Ominaisuudet ja edut
Korvaussuuttimet
  • Vanhojen suuttimien korvaaminen nopeasti ja helposti.
  • Laadukas ja pitkäikäinen.
Korkeapaine viuhkasuutin
  • Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
  • Tehokas lian poisto ja puhdistus.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 17 x 17 x 18

Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima