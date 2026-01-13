Laadukkaiden vaihtosuuttimien ansiosta T-Racer T 7 Plus-, T 5- ja T 450 -pintapesureiden lisävarustesuuttimet voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti. Sisältää kolme paria suuttimia eri painepesurien suorituskykyluokille ja kaksi kiinnikettä niiden kiinnittämiseen. T-Racer T 7 Plus- ja T 450 -malleissa sarjaan kuuluu tehosuutin kulmien ja reunojen puhdistukseen, sekä huuhtelusuutin puhdistetun alueen huuhteluun.