Kaikki Kärcher VC 6 Cordless ourFamily- ja VC 7 Cordless yourMax -mallit voidaan säilyttää vapaasti seisovassa pysäköintiasemassa tilan säästämiseksi ja niiden kaatumisen estämiseksi. Seinäkiinnitys ei ole välttämätöntä. Sen lisäksi, että se pitää johdotonta pölynimuria paikallaan, siinä on tilaa myös tarvikkeille, joten nämä ovat aina siististi ulottuvilla. Pölynimurin akkulaturi voidaan kiinnittää myös pysäköintipisteeseen – näin akku latautuu automaattisesti, kun laite on pysäköitynä. Vapaasti seisovan pysäköintiaseman käyttöä varten tarvitaan seinäkiinnike, joka sisältyy VC 6 Cordless ourFamily- ja VC 7 Cordless yourMax -malleihin. Tämä on kiinnitetty pysäköintiasemaan. Pysäköintiaseman toimitus ei sisällä seinäkiinnikettä.