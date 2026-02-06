Telakka VC 6/VC 7
Kätevä säilytysratkaisu laitteille ja lisävarusteille: vapaasti seisova pysäköintiasema on yhteensopiva kaikkien VC 6 Cordless ourFamily- ja VC 7 Cordless yourMax -pölynimurimallien kanssa.
Kaikki Kärcher VC 6 Cordless ourFamily- ja VC 7 Cordless yourMax -mallit voidaan säilyttää vapaasti seisovassa pysäköintiasemassa tilan säästämiseksi ja niiden kaatumisen estämiseksi. Seinäkiinnitys ei ole välttämätöntä. Sen lisäksi, että se pitää johdotonta pölynimuria paikallaan, siinä on tilaa myös tarvikkeille, joten nämä ovat aina siististi ulottuvilla. Pölynimurin akkulaturi voidaan kiinnittää myös pysäköintipisteeseen – näin akku latautuu automaattisesti, kun laite on pysäköitynä. Vapaasti seisovan pysäköintiaseman käyttöä varten tarvitaan seinäkiinnike, joka sisältyy VC 6 Cordless ourFamily- ja VC 7 Cordless yourMax -malleihin. Tämä on kiinnitetty pysäköintiasemaan. Pysäköintiaseman toimitus ei sisällä seinäkiinnikettä.
Ominaisuudet ja edut
Lataustoiminto
- Langattoman pölynimurin akkulaturi voidaan integroida pysäköintiasemaan.
- Pölynimurin akku latautuu automaattisesti pysäköintiasemalla.
- Pölynimuri on käyttövalmis milloin tahansa.
Laitteiden ja lisävarusteiden säilytys ilman, että pysäköintiasemaa tarvitsee asentaa seinälle
- Tilaa säästävä, turvallinen ja joustava säilytys.
- Langattoman pölynimurin lisävarusteet voidaan helposti kiinnittää vapaasti seisovaan pysäköintiasemaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|2,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|324 x 303 x 938