VJ 24 360° -suutin
360° kääntyvä suutin on yhteensopiva akkukäyttöisten KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.
Säädettävällä 360° nivelellä varustettu muunneltava VJ 24 -suihkuputki kykenee helposti käsittelemään vaikeapääsyisiä alueita. Sisäänrakennettu tasasuihku poistaa lian tehokkaasti ja Quick Connect -sovittimen ansiosta lisävarusteiden vaihto on nopeaa ja helppoa yhdellä kädellä. VJ 24 on yhteensopiva kaikkien KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Joustava liitos
- Säädettävä 360° liitos.
Quick Connect -adapteri
- Helppo ja nopea vaihtaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|159 x 59 x 43
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Kukkaruukut
- Roskapöntöt
- Polkupyörät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen