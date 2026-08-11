VJ 24 360° -suutin

360° kääntyvä suutin on yhteensopiva akkukäyttöisten KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.

Säädettävällä 360° nivelellä varustettu muunneltava VJ 24 -suihkuputki kykenee helposti käsittelemään vaikeapääsyisiä alueita. Sisäänrakennettu tasasuihku poistaa lian tehokkaasti ja Quick Connect -sovittimen ansiosta lisävarusteiden vaihto on nopeaa ja helppoa yhdellä kädellä. VJ 24 on yhteensopiva kaikkien KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Joustava liitos
  • Säädettävä 360° liitos.
Quick Connect -adapteri
  • Helppo ja nopea vaihtaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 159 x 59 x 43
Käyttökohteet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Kukkaruukut
  • Roskapöntöt
  • Polkupyörät
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen