Säädettävällä 360° nivelellä varustettu muunneltava VJ 24 -suihkuputki kykenee helposti käsittelemään vaikeapääsyisiä alueita. Sisäänrakennettu tasasuihku poistaa lian tehokkaasti ja Quick Connect -sovittimen ansiosta lisävarusteiden vaihto on nopeaa ja helppoa yhdellä kädellä. VJ 24 on yhteensopiva kaikkien KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.