A Kärcher GUINNESS (TM) VILÁGREKORDOT ért el
A magasnyomású mosókat világszerte egyértelműen a Kärcher márkával azonosítják. Ennek köszönhetően a Kärcher GUINNESS VILÁGREKORDOT (TM) ért el, mint a jelenlegi legkelendőbb magasnyomású mosómárka.
A Kärcher az évtizedek során innovatív és kiváló minőségű magasnyomású mosókkal és tartozékokkal vívta ki vezető pozícióját.
1950-ben Alfred Kärcher feltalálta Európa első forróvizes magasnyomású mosóját, amely ma is az ipari és kereskedelmi tisztítás alapvető eszköze. 1984-ben a Kärcher sikeresen belépett a fogyasztói piacra a HD 555 bevezetésével, ami a világ első hordozható, otthoni és kerti használatra szánt magasnyomású tisztítója volt.
A termékeink világszerte népszerűvé váltak, és valóban nevet szereztek maguknak: például a francia nyelvben a „le karcher” kifejezést használják a magasnyomású tisztítás szinonimájaként. A németben pedig a „kärchern” igét gyakran használják a magasnyomású tisztításra – a Duden szótár szerint is. Ma a Kärcher több mint 3000 terméket kínál, de a magasnyomású mosó továbbra is a vállalat zászlóshajója.
Innovatív tisztítóteljesítmény, ami WOW pillanatokat teremt
A Kärcher feltalálta, majd azóta is folyamatosan fejleszti a magasnyomású tisztítás elvét. Nagyobb tisztítási teljesítmény kevesebb fogyasztással. Hosszabb élettartam rövidebb tisztítási időkkel. Világpiaci vezetőként a Kärcher olyan termékválasztékot kínál, amely technikai kifinomultságban és sokoldalúságban sem hagy kívánnivalót maga után – akár meleg, akár hideg vízzel működik, elektromos motorral vagy belső égésű motorral hajtott, mobil vagy helyhez kötött kivitelben.
Nemrégiben a Kärcher 50%-kal hatékonyabbá tette a magasnyomású tisztítást, és nagy innovációval rukkolt elő az eco! booster fúvóka formájában: ez az egyedülálló tartozék 50%-kal növeli a tisztítási teljesítményt egy hagyományos lapos sugárfúvókához képest. Tavaly, a vállalat történetében mindössze másodszor, a Kärcher átdolgozta kulcstermékét, és bemutatta az új professzionális hideg- és forróvizes magasnyomású mosók sorozatát.
Ház & Kert
A Home & Garden termékválaszték magasnyomású mosói és az eco!Booster, még hatékonyabbá teszik a ház körüli tisztítást.
Professional
A tökéletes kiegészítő ipari magasnyomású mosóinkhoz: eco!Booster kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz.
Professzionális hideg- és forróvizes magasnyomású mosók
A Kärcher 1950-ben feltalálta a magasnyomású tisztítót, és azóta is folyamatosan fejleszti a magasnyomású tisztítás elvét. Nagyobb tisztítási teljesítmény kevesebb fogyasztással. Hosszabb élettartam rövidebb tisztítási időkkel. Világpiaci vezetőként a Kärcher olyan magasnyomású tisztítókat kínál, amelyek professzionális tisztítást biztosítanak – működhetnek meleg vagy hideg vízzel, elektromos motorral vagy belső égésű motorral hajtottak, mobil vagy helyhez kötött kivitelben.
Magasnyomású mosók otthoni használatra
Emlékszel arra az érzésre, amikor az autód még vadonatúj volt, és a kocsibehajtód frissen le volt aszfaltozva? Amikor a kerti bútorok először látták a napfényt, és a kerti falak mentesek voltak a mohától? Ezek igazi WOW pillanatok voltak. De a por, a szennyeződés és ezek nem kívánt növekedése már nem jelent akadályt számodra és a Kärcher magasnyomású mosóid számára. Legyen szó kíméletes ápolásról vagy erőteljes tisztításról – a Kärcher magasnyomású mosói minden tisztítási feladatra tökéletes megoldást kínálnak.
Mivel lehet elnyerni GUINNESS WORLD RECORDS (TM) címet?
A Guinness World Records dokumentálja és ünnepli a világszinten legjobb teljesítményeket. Szigorú szabályozásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy meghatározzák, mi számít GUINNESS WORLD RECORDS (TM) címnek, így megőrizzék a magas színvonalat.
Ezért minden rekordcímnek meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak. Ezeknek mérhetőknek, megdönthetőknek, standardizálhatóknak, ellenőrizhetőknek és egyetlen változón alapulóknak kell lenniük, és a világ legjobbjainak kell lenniük.