A Kärcher GUINNESS (TM) VILÁGREKORDOT ért el

Innovatív tisztítóteljesítmény, ami WOW pillanatokat teremt

A Kärcher feltalálta, majd azóta is folyamatosan fejleszti a magasnyomású tisztítás elvét. Nagyobb tisztítási teljesítmény kevesebb fogyasztással. Hosszabb élettartam rövidebb tisztítási időkkel. Világpiaci vezetőként a Kärcher olyan termékválasztékot kínál, amely technikai kifinomultságban és sokoldalúságban sem hagy kívánnivalót maga után – akár meleg, akár hideg vízzel működik, elektromos motorral vagy belső égésű motorral hajtott, mobil vagy helyhez kötött kivitelben.

Nemrégiben a Kärcher 50%-kal hatékonyabbá tette a magasnyomású tisztítást, és nagy innovációval rukkolt elő az eco! booster fúvóka formájában: ez az egyedülálló tartozék 50%-kal növeli a tisztítási teljesítményt egy hagyományos lapos sugárfúvókához képest. Tavaly, a vállalat történetében mindössze másodszor, a Kärcher átdolgozta kulcstermékét, és bemutatta az új professzionális hideg- és forróvizes magasnyomású mosók sorozatát.