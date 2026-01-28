Akkumulátoros ágfűrész PGS 4-18

Kertkarbantartás egyszerűbben: a PGS 4-18 akkumulátoros ágfűrész megkönnyíti a kis és közepes méretű ágak, bokrok és cserjék metszésének nehéz feladatát.

A Kärcher PGS 4-18 akkumulátoros ágfűrészével akár 80 milliméter átmérőjű ágak is átvághatók. A levehető ágfogó biztonságos és egyszerű használatot tesz lehetővé, és megakadályozza az ágak kicsúszását. A fűrészlapok szerszám használata nélkül eltávolíthatók. Az opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbítóval pedig (amely nem része a készletnek) soha nem volt még ilyen egyszerű a munkavégzés akár 3,5 méteres magasságban.

Jellemzők és előnyök
Az optimális vágási teljesítmény érdekében.
Gyors és egyszerű fűrészlapcsere szerszámok nélkül.
Biztos fogást biztosít, még egykezes vágás esetén is. A feladatnak megfelelően (szerszám nélkül) eltávolítható.
Levehető akkumulátortalp
  • A fűrész a teleszkópos hosszabbítóhoz csatlakozik anélkül, hogy plusz súlyt adna hozzá.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • A készülék bármely 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.
Gumiból készült fogantyú
  • Maximális kényelemért, különösen hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Menetszám (min​-1) max. 2500
Vágási átmérő ágfogóval (mm) max. 50
Vágási átmérő ágfogó nélkül (mm) max. 80
Fűrészlap hossza (mm) 150
Zajszint (dB (A)) 83
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás) max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,4
Csomagolási súly (kg) 2,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 475 x 89 x 174

*Ágátmérő: 5 cm

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Ágtartó
  • Akkumulátortalp
  • Fűrészlap: Fa
Videók

Alkalmazási területek
  • Ágak
Tartozékok
