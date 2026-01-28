Akkumulátoros ágfűrész PGS 4-18
Kertkarbantartás egyszerűbben: a PGS 4-18 akkumulátoros ágfűrész megkönnyíti a kis és közepes méretű ágak, bokrok és cserjék metszésének nehéz feladatát.
A Kärcher PGS 4-18 akkumulátoros ágfűrészével akár 80 milliméter átmérőjű ágak is átvághatók. A levehető ágfogó biztonságos és egyszerű használatot tesz lehetővé, és megakadályozza az ágak kicsúszását. A fűrészlapok szerszám használata nélkül eltávolíthatók. Az opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbítóval pedig (amely nem része a készletnek) soha nem volt még ilyen egyszerű a munkavégzés akár 3,5 méteres magasságban.
Jellemzők és előnyök
Németországban gyártott prémium fűrészlapAz optimális vágási teljesítmény érdekében.
Szerszám nélküli fűrészlapcsereGyors és egyszerű fűrészlapcsere szerszámok nélkül.
Levehető fogantyúBiztos fogást biztosít, még egykezes vágás esetén is. A feladatnak megfelelően (szerszám nélkül) eltávolítható.
Levehető akkumulátortalp
- A fűrész a teleszkópos hosszabbítóhoz csatlakozik anélkül, hogy plusz súlyt adna hozzá.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- A készülék bármely 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.
Gumiból készült fogantyú
- Maximális kényelemért, különösen hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Menetszám (min-1)
|max. 2500
|Vágási átmérő ágfogóval (mm)
|max. 50
|Vágási átmérő ágfogó nélkül (mm)
|max. 80
|Fűrészlap hossza (mm)
|150
|Zajszint (dB (A))
|83
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,4
|Csomagolási súly (kg)
|2,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|475 x 89 x 174
*Ágátmérő: 5 cm
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Ágtartó
- Akkumulátortalp
- Fűrészlap: Fa
Videók
Alkalmazási területek
- Ágak
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.