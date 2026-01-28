A Kärcher PGS 4-18 akkumulátoros ágfűrészével akár 80 milliméter átmérőjű ágak is átvághatók. A levehető ágfogó biztonságos és egyszerű használatot tesz lehetővé, és megakadályozza az ágak kicsúszását. A fűrészlapok szerszám használata nélkül eltávolíthatók. Az opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbítóval pedig (amely nem része a készletnek) soha nem volt még ilyen egyszerű a munkavégzés akár 3,5 méteres magasságban.