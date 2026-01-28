Akkumulátoros ágvágó TLO 2-18

Gombnyomásra vágja le az ágakat: az akkumulátoros faágvágó a kiváló minőségű bypass pengével könnyedén és kíméletesen vágja le az akár 2,5 cm átmérőjű ágakat.

Könnyű fakarbantartás akkumulátorral - az akár 2,5 cm átmérőjű ágak és gallyak nem jelentenek kihívást a Kärcher akkumulátoros faágvágójának. A nagy teljesítményű bypass-késnek köszönhetően a vágás különösen precíz és nem igényel erőfeszítést. A kíméletes metszés a növények egészséges növekedését is elősegíti. Ezáltal a fák és fás növények vágása és metszése egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. Kényelmes munkavégzés a magasban: az opcionális teleszkópos hosszabbítóval (nem tartozék) akár 3,5 méteres magasságban is könnyedén és kényelmesen lehet dolgozni.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros ágvágó TLO 2-18: Bypass-kés
Bypass-kés
Különösen precízen és erő nélkül vág.
Akkumulátoros ágvágó TLO 2-18: Biztonsági kioldás
Biztonsági kioldás
Megakadályozza a fakivágógép véletlenszerű elindulását.
Akkumulátoros ágvágó TLO 2-18: 18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
A készülék bármely 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.
Gumiból készült fogantyú
  • Maximális kényelemért, különösen hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Meghajtás Kefés motor
Friss fa vágása (cm) 2,5
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,1
Csomagolási súly (kg) 1,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø ágak: 15 mm

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza

Felszereltség

  • Pengetípusok: Bypass
Akkumulátoros ágvágó TLO 2-18
Akkumulátoros ágvágó TLO 2-18

Videók

Alkalmazási területek
  • Ágak
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.