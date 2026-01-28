Könnyű fakarbantartás akkumulátorral - az akár 2,5 cm átmérőjű ágak és gallyak nem jelentenek kihívást a Kärcher akkumulátoros faágvágójának. A nagy teljesítményű bypass-késnek köszönhetően a vágás különösen precíz és nem igényel erőfeszítést. A kíméletes metszés a növények egészséges növekedését is elősegíti. Ezáltal a fák és fás növények vágása és metszése egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. Kényelmes munkavégzés a magasban: az opcionális teleszkópos hosszabbítóval (nem tartozék) akár 3,5 méteres magasságban is könnyedén és kényelmesen lehet dolgozni.