Akkumulátoros ágvágó TLO 2-18
Gombnyomásra vágja le az ágakat: az akkumulátoros faágvágó a kiváló minőségű bypass pengével könnyedén és kíméletesen vágja le az akár 2,5 cm átmérőjű ágakat.
Könnyű fakarbantartás akkumulátorral - az akár 2,5 cm átmérőjű ágak és gallyak nem jelentenek kihívást a Kärcher akkumulátoros faágvágójának. A nagy teljesítményű bypass-késnek köszönhetően a vágás különösen precíz és nem igényel erőfeszítést. A kíméletes metszés a növények egészséges növekedését is elősegíti. Ezáltal a fák és fás növények vágása és metszése egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. Kényelmes munkavégzés a magasban: az opcionális teleszkópos hosszabbítóval (nem tartozék) akár 3,5 méteres magasságban is könnyedén és kényelmesen lehet dolgozni.
Jellemzők és előnyök
Bypass-késKülönösen precízen és erő nélkül vág.
Biztonsági kioldásMegakadályozza a fakivágógép véletlenszerű elindulását.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatformA készülék bármely 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.
Gumiból készült fogantyú
- Maximális kényelemért, különösen hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Meghajtás
|Kefés motor
|Friss fa vágása (cm)
|2,5
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,1
|Csomagolási súly (kg)
|1,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø ágak: 15 mm
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
Felszereltség
- Pengetípusok: Bypass
Videók
Alkalmazási területek
- Ágak
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.