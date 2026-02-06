►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL

Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18

A Kärcher LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíró, kefe nélküli motorral és 32 cm-es vágásszélességgel ideális kisebb, akár 250 m²-es gyepekhez.

A Kärcher LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíró 32 cm-es vágásszélességével és könnyű felépítésével tökéletes a kisebb, akár 250 m²-es gyepekhez. A vágási magasság öt fokozatban állítható 25 és 60 mm között, ami a nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral együtt mindig tökéletes eredményt biztosít. Fő előnye a kategóriájában az integrált gyepfésű és a rendkívüli fordulékonyság, amely a szegélyek mentén is precízen kiegyenesíti a fűszálakat, így egyetlen szál sem marad ki. A 30 literes fűgyűjtő tartály hatékonyan gyűjti össze a nyesedéket, míg az állítható magasságú tolókar kényelmes testtartást garantál. Az összecsukható kialakítás helytakarékos tárolást, a beépített hordozófogantyú pedig könnyű szállítást tesz lehetővé, akár lépcsőkön is. A készülék kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.

Jellemzők és előnyök
Erőteljes kefe nélküli motor
Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Töltésszint-kijelző
A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
  • A kívánt vágási magasság egyetlen mozdulattal állítható be az öt szint egyikére, 25 és 60 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
  • A gyepszegélyfésűk automatikusan elkapják a közvetlenül a szegélyek mentén növő füvet is.
Helytakarékos kialakítás
  • A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
  • Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
  • Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
  • A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
  • A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
  • A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Biztonsági kulcs
  • Gyerekbiztos: gyerekvédelemmel ellátva a fűnyíró véletlen elindítása ellen.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
  • Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyírásszélesség (cm) 32
Nyírásmagasság (mm) 25 - 60
Nyírásmagasság-állítás 5x
Fűgyűjtő tartály térfogata (l) 30
Meghajtás Kefe nélküli motor
Fordulatszám (fordulat) 3500
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1186 x 354 x 1026

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Fűgyűjtő tartály

Felszereltség

  • Kés
  • Vezetőrúd, állítható magasság
  • Beépített hordozófogantyú
  • Töltésszint-kijelző
Videók

Alkalmazási területek
  • Pázsit
Tartozékok
