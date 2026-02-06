►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18
A Kärcher LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíró, kefe nélküli motorral és 32 cm-es vágásszélességgel ideális kisebb, akár 250 m²-es gyepekhez.
A Kärcher LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíró 32 cm-es vágásszélességével és könnyű felépítésével tökéletes a kisebb, akár 250 m²-es gyepekhez. A vágási magasság öt fokozatban állítható 25 és 60 mm között, ami a nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral együtt mindig tökéletes eredményt biztosít. Fő előnye a kategóriájában az integrált gyepfésű és a rendkívüli fordulékonyság, amely a szegélyek mentén is precízen kiegyenesíti a fűszálakat, így egyetlen szál sem marad ki. A 30 literes fűgyűjtő tartály hatékonyan gyűjti össze a nyesedéket, míg az állítható magasságú tolókar kényelmes testtartást garantál. Az összecsukható kialakítás helytakarékos tárolást, a beépített hordozófogantyú pedig könnyű szállítást tesz lehetővé, akár lépcsőkön is. A készülék kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes kefe nélküli motorNagy teljesítmény és hosszabb élettartam
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltéseAz optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Töltésszint-kijelzőA fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
- A kívánt vágási magasság egyetlen mozdulattal állítható be az öt szint egyikére, 25 és 60 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
- A gyepszegélyfésűk automatikusan elkapják a közvetlenül a szegélyek mentén növő füvet is.
Helytakarékos kialakítás
- A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
- Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
- Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
- A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
- A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
- A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Biztonsági kulcs
- Gyerekbiztos: gyerekvédelemmel ellátva a fűnyíró véletlen elindítása ellen.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
- Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyírásszélesség (cm)
|32
|Nyírásmagasság (mm)
|25 - 60
|Nyírásmagasság-állítás
|5x
|Fűgyűjtő tartály térfogata (l)
|30
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Fordulatszám (fordulat)
|3500
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1186 x 354 x 1026
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Fűgyűjtő tartály
Felszereltség
- Kés
- Vezetőrúd, állítható magasság
- Beépített hordozófogantyú
- Töltésszint-kijelző
Videók
Alkalmazási területek
- Pázsit
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.