A Kärcher LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíró 32 cm-es vágásszélességével és könnyű felépítésével tökéletes a kisebb, akár 250 m²-es gyepekhez. A vágási magasság öt fokozatban állítható 25 és 60 mm között, ami a nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral együtt mindig tökéletes eredményt biztosít. Fő előnye a kategóriájában az integrált gyepfésű és a rendkívüli fordulékonyság, amely a szegélyek mentén is precízen kiegyenesíti a fűszálakat, így egyetlen szál sem marad ki. A 30 literes fűgyűjtő tartály hatékonyan gyűjti össze a nyesedéket, míg az állítható magasságú tolókar kényelmes testtartást garantál. Az összecsukható kialakítás helytakarékos tárolást, a beépített hordozófogantyú pedig könnyű szállítást tesz lehetővé, akár lépcsőkön is. A készülék kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.