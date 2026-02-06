Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18 Battery Set

Az LMO 2-18 Battery Set akkumulátoros fűnyíró, 32 cm vágási szélességgel és kefementes motorral, ideális és használatra kész kis területekre. Tartalmazza az akkumulátorokat és a gyorstöltőt.

Könnyű és fordulékony: 32 cm-es vágási szélességével az LMO 2-18 akkumulátoros LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíró ideális kisebb, legfeljebb 250 négyzetméteres gyepfelületekre. A vágási magasság öt fokozatban állítható, 25 és 60 mm között. Az erős, kefe nélküli motorral kombinálva a fű mindig precízen vágható. Szélek vagy szegélyek mentén történő nyíráskor a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál sem marad ki. A fűnyesedék a 30 literes fűgyűjtő tartályban gyűlik össze. Az állítható magasságú vezetőfogantyú biztosítja a függőleges, kényelmes testtartást fűnyírás közben, az összecsukható kialakítás pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A szállítási fogantyúval a könnyű akkumulátoros fűnyírót bárhová, például lépcsőn fel és le is lehet vinni. Egy akkumulátor és egy gyorstöltő tartozik a szállítási terjedelemhez.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18 Battery Set: Erőteljes kefe nélküli motor
Erőteljes kefe nélküli motor
Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam
Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18 Battery Set: A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18 Battery Set: Töltésszint-kijelző
Töltésszint-kijelző
A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
  • A kívánt vágási magasság egyetlen mozdulattal állítható be az öt szint egyikére, 25 és 60 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
  • A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
  • A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
  • Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
  • Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
  • A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
  • A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
  • A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Biztonsági kulcs
  • Gyerekbiztos: gyerekvédelemmel ellátva a fűnyíró véletlen elindítása ellen.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyírásszélesség (cm) 32
Nyírásmagasság (mm) 25 - 60
Fűgyűjtő tartály térfogata (l) 30
Meghajtás Kefe nélküli motor
Fordulatszám (fordulat) 3500
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 250 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 28
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 94 / 143
Töltőáram (A) 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1186 x 354 x 1026

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
  • Fűgyűjtő tartály

Felszereltség

  • Kés
  • Vezetőrúd, állítható magasság
  • Beépített hordozófogantyú
  • Töltésszint-kijelző
Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18 Battery Set
Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18 Battery Set

Videók

Alkalmazási területek
  • Pázsit
