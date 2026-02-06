Akkumulátoros fűnyíró LMO 2-18 Battery Set
Az LMO 2-18 Battery Set akkumulátoros fűnyíró, 32 cm vágási szélességgel és kefementes motorral, ideális és használatra kész kis területekre. Tartalmazza az akkumulátorokat és a gyorstöltőt.
Könnyű és fordulékony: 32 cm-es vágási szélességével az LMO 2-18 akkumulátoros LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíró ideális kisebb, legfeljebb 250 négyzetméteres gyepfelületekre. A vágási magasság öt fokozatban állítható, 25 és 60 mm között. Az erős, kefe nélküli motorral kombinálva a fű mindig precízen vágható. Szélek vagy szegélyek mentén történő nyíráskor a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál sem marad ki. A fűnyesedék a 30 literes fűgyűjtő tartályban gyűlik össze. Az állítható magasságú vezetőfogantyú biztosítja a függőleges, kényelmes testtartást fűnyírás közben, az összecsukható kialakítás pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A szállítási fogantyúval a könnyű akkumulátoros fűnyírót bárhová, például lépcsőn fel és le is lehet vinni. Egy akkumulátor és egy gyorstöltő tartozik a szállítási terjedelemhez.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes kefe nélküli motorNagy teljesítmény és hosszabb élettartam
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltéseAz optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Töltésszint-kijelzőA fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
- A kívánt vágási magasság egyetlen mozdulattal állítható be az öt szint egyikére, 25 és 60 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
- A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
- A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
- Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
- Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
- A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
- A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
- A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Biztonsági kulcs
- Gyerekbiztos: gyerekvédelemmel ellátva a fűnyíró véletlen elindítása ellen.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyírásszélesség (cm)
|32
|Nyírásmagasság (mm)
|25 - 60
|Fűgyűjtő tartály térfogata (l)
|30
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Fordulatszám (fordulat)
|3500
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 28
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1186 x 354 x 1026
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
- Fűgyűjtő tartály
Felszereltség
- Kés
- Vezetőrúd, állítható magasság
- Beépített hordozófogantyú
- Töltésszint-kijelző
Videók
Alkalmazási területek
- Pázsit
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.