Könnyű és fordulékony: 32 cm-es vágási szélességével az LMO 2-18 akkumulátoros LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíró ideális kisebb, legfeljebb 250 négyzetméteres gyepfelületekre. A vágási magasság öt fokozatban állítható, 25 és 60 mm között. Az erős, kefe nélküli motorral kombinálva a fű mindig precízen vágható. Szélek vagy szegélyek mentén történő nyíráskor a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál sem marad ki. A fűnyesedék a 30 literes fűgyűjtő tartályban gyűlik össze. Az állítható magasságú vezetőfogantyú biztosítja a függőleges, kényelmes testtartást fűnyírás közben, az összecsukható kialakítás pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A szállítási fogantyúval a könnyű akkumulátoros fűnyírót bárhová, például lépcsőn fel és le is lehet vinni. Egy akkumulátor és egy gyorstöltő tartozik a szállítási terjedelemhez.