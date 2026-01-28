Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18
Könnyű és fordulékony 18 V-os akkumulátoros fűnyíró nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral és 34 cm-es vágási szélességgel, legfeljebb 350 m²-es gyepfelülethez.
A 18 voltos akkumulátoros fűnyíró könnyű, fordulékony és nagy teljesítményű kefe nélküli motorral rendelkezik. Az akár 350 négyzetméteres gyepfelületeket gyorsan és precízen nyírja le. A munkaszélesség 34 centiméter. A vágási magasság igény szerint könnyen beállítható az öt fokozat egyikére, 25 és 65 milliméter között. Az iPower funkció intelligens motorvezérlésének köszönhetően a sebesség a fűnyírás során automatikusan a fű állapotához igazodik. Ha széleket vagy szegélyeket kell nyírni, a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat a jobb rögzítési arány érdekében. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszerrel a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszlik a gyepen, vagy a 35 literes fűgyűjtő tartályban összegyűjthető - a hosszabb non-stop fűnyírás érdekében. A kényelmes munkapozíció érdekében a vezetőkar magassága állítható. Összecsukott állapotban a keret kevesebb helyet foglal a tárolás során. A lépcsőkön való könnyed fel- és átcipeléshez integrált szállítási fogantyúkkal rendelkezik. Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes kefe nélküli motorNagy teljesítmény és hosszabb élettartam
iPowerTovábbi teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
2 az 1-ben vágási rendszerA levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott füvet a gyepen. Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
- Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Töltésszint-kijelző
- A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Kényelmes vágási magasság beállítása
- A kívánt vágási magasság egyetlen mozdulattal állítható be az öt szint egyikére, 25 és 60 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
- A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
- A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
- Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
- Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
- A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
- A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
- A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyírásszélesség (cm)
|34
|Nyírásmagasság (mm)
|25 - 60
|Nyírásmagasság-állítás
|5x
|Fűgyűjtő tartály térfogata (l)
|35
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Fordulatszám (fordulat)
|3500
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|12,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1186 x 355 x 1026
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Mulcskészlet
- Fűgyűjtő tartály
Felszereltség
- Kés
- Vezetőrúd, állítható magasság
- Beépített hordozófogantyú
- Töltésszint-kijelző
Videók
Alkalmazási területek
- Pázsit
