Könnyű és fordulékony 18 V-os akkumulátoros fűnyíró nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral és 34 cm-es vágási szélességgel, legfeljebb 350 m²-es gyepfelülethez.

A 18 voltos akkumulátoros fűnyíró könnyű, fordulékony és nagy teljesítményű kefe nélküli motorral rendelkezik. Az akár 350 négyzetméteres gyepfelületeket gyorsan és precízen nyírja le. A munkaszélesség 34 centiméter. A vágási magasság igény szerint könnyen beállítható az öt fokozat egyikére, 25 és 65 milliméter között. Az iPower funkció intelligens motorvezérlésének köszönhetően a sebesség a fűnyírás során automatikusan a fű állapotához igazodik. Ha széleket vagy szegélyeket kell nyírni, a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat a jobb rögzítési arány érdekében. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszerrel a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszlik a gyepen, vagy a 35 literes fűgyűjtő tartályban összegyűjthető - a hosszabb non-stop fűnyírás érdekében. A kényelmes munkapozíció érdekében a vezetőkar magassága állítható. Összecsukott állapotban a keret kevesebb helyet foglal a tárolás során. A lépcsőkön való könnyed fel- és átcipeléshez integrált szállítási fogantyúkkal rendelkezik. Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18: Erőteljes kefe nélküli motor
Erőteljes kefe nélküli motor
Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam
Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18: iPower
iPower
További teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18: 2 az 1-ben vágási rendszer
2 az 1-ben vágási rendszer
A levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott füvet a gyepen. Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
  • Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Töltésszint-kijelző
  • A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Kényelmes vágási magasság beállítása
  • A kívánt vágási magasság egyetlen mozdulattal állítható be az öt szint egyikére, 25 és 60 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
  • A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
  • A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
  • Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
  • Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
  • A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
  • A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
  • A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyírásszélesség (cm) 34
Nyírásmagasság (mm) 25 - 60
Nyírásmagasság-állítás 5x
Fűgyűjtő tartály térfogata (l) 35
Meghajtás Kefe nélküli motor
Fordulatszám (fordulat) 3500
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1186 x 355 x 1026

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Mulcskészlet
  • Fűgyűjtő tartály

Felszereltség

  • Kés
  • Vezetőrúd, állítható magasság
  • Beépített hordozófogantyú
  • Töltésszint-kijelző
