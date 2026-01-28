A 18 voltos akkumulátoros fűnyíró könnyű, fordulékony és nagy teljesítményű kefe nélküli motorral rendelkezik. Az akár 350 négyzetméteres gyepfelületeket gyorsan és precízen nyírja le. A munkaszélesség 34 centiméter. A vágási magasság igény szerint könnyen beállítható az öt fokozat egyikére, 25 és 65 milliméter között. Az iPower funkció intelligens motorvezérlésének köszönhetően a sebesség a fűnyírás során automatikusan a fű állapotához igazodik. Ha széleket vagy szegélyeket kell nyírni, a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat a jobb rögzítési arány érdekében. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszerrel a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszlik a gyepen, vagy a 35 literes fűgyűjtő tartályban összegyűjthető - a hosszabb non-stop fűnyírás érdekében. A kényelmes munkapozíció érdekében a vezetőkar magassága állítható. Összecsukott állapotban a keret kevesebb helyet foglal a tárolás során. A lépcsőkön való könnyed fel- és átcipeléshez integrált szállítási fogantyúkkal rendelkezik. Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.