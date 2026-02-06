Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18 Battery Set
Erőteljes és fordulékony - az LMO 3-18 Akkumulátoros szett 18V-os akkumulátoros fűnyíró kefe nélküli motorral és 34cm-es vágási szélességgel. Tartalmazza az akkumulátorokat és a gyorstöltőt.
A 18 voltos akkumulátoros fűnyíró könnyű, fordulékony és nagy teljesítményű kefe nélküli motorral rendelkezik. Az akár 350 m²-es gyepfelületeket gyorsan és precízen nyírja le. A munkaszélesség 34 cm, a vágási magasság pedig 25 és 60 mm között öt fokozatban állítható. Az intelligens iPower motorvezérlő rendszer automatikusan a fűnyíráskor a fű állapotához igazítja a fordulatszámot. A szélek vagy szegélyek mentén a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál se maradjon ki. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszer lehetővé teszi, hogy a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszoljon a gyepen, vagy a 35 literes fűgyűjtő tartályban összegyűljön - a hosszabb non-stop fűnyírás érdekében. A vezetőkar magassága állítható a kényelmes, ergonomikus munkapozíció érdekében. Az összecsukható keret helyet takarít meg tároláskor. A beépített szállítási fogantyúkkal a lépcsőkön való könnyed fel- és átcipeléshez. A készlethez akkumulátor és gyorstöltő tartozik.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes kefe nélküli motorNagy teljesítmény és hosszabb élettartam
iPowerTovábbi teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
2 az 1-ben vágási rendszerA levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott füvet a gyepen. Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
- Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Töltésszint-kijelző
- A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
- A kívánt vágási magasság egyetlen mozdulattal állítható be az öt szint egyikére, 25 és 60 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
- A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
- A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
- Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
- Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
- A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
- A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
- A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyírásszélesség (cm)
|34
|Nyírásmagasság (mm)
|25 - 60
|Nyírásmagasság-állítás
|5x
|Fűgyűjtő tartály térfogata (l)
|35
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Fordulatszám (fordulat)
|3500
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 28 (5,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|12,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1186 x 355 x 1026
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
- Mulcskészlet
- Fűgyűjtő tartály
Felszereltség
- Kés
- Vezetőrúd, állítható magasság
- Beépített hordozófogantyú
- Töltésszint-kijelző
Alkalmazási területek
- Pázsit
Tartozékok
