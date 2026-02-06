Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18 Battery Set

Erőteljes és fordulékony - az LMO 3-18 Akkumulátoros szett 18V-os akkumulátoros fűnyíró kefe nélküli motorral és 34cm-es vágási szélességgel. Tartalmazza az akkumulátorokat és a gyorstöltőt.

A 18 voltos akkumulátoros fűnyíró könnyű, fordulékony és nagy teljesítményű kefe nélküli motorral rendelkezik. Az akár 350 m²-es gyepfelületeket gyorsan és precízen nyírja le. A munkaszélesség 34 cm, a vágási magasság pedig 25 és 60 mm között öt fokozatban állítható. Az intelligens iPower motorvezérlő rendszer automatikusan a fűnyíráskor a fű állapotához igazítja a fordulatszámot. A szélek vagy szegélyek mentén a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál se maradjon ki. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszer lehetővé teszi, hogy a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszoljon a gyepen, vagy a 35 literes fűgyűjtő tartályban összegyűljön - a hosszabb non-stop fűnyírás érdekében. A vezetőkar magassága állítható a kényelmes, ergonomikus munkapozíció érdekében. Az összecsukható keret helyet takarít meg tároláskor. A beépített szállítási fogantyúkkal a lépcsőkön való könnyed fel- és átcipeléshez. A készlethez akkumulátor és gyorstöltő tartozik.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18 Battery Set: Erőteljes kefe nélküli motor
Erőteljes kefe nélküli motor
Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam
Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18 Battery Set: iPower
iPower
További teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
Akkumulátoros fűnyíró LMO 3-18 Battery Set: 2 az 1-ben vágási rendszer
2 az 1-ben vágási rendszer
A levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott füvet a gyepen. Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
  • Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Töltésszint-kijelző
  • A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
  • A kívánt vágási magasság egyetlen mozdulattal állítható be az öt szint egyikére, 25 és 60 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
  • A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
  • A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
  • Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
  • Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
  • A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
  • A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
  • A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyírásszélesség (cm) 34
Nyírásmagasság (mm) 25 - 60
Nyírásmagasság-állítás 5x
Fűgyűjtő tartály térfogata (l) 35
Meghajtás Kefe nélküli motor
Fordulatszám (fordulat) 3500
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 350 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 28 (5,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 94 / 143
Töltőáram (A) 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1186 x 355 x 1026

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
  • Mulcskészlet
  • Fűgyűjtő tartály

Felszereltség

  • Kés
  • Vezetőrúd, állítható magasság
  • Beépített hordozófogantyú
  • Töltésszint-kijelző
Videók

Alkalmazási területek
  • Pázsit
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.