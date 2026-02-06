A 18 voltos akkumulátoros fűnyíró könnyű, fordulékony és nagy teljesítményű kefe nélküli motorral rendelkezik. Az akár 350 m²-es gyepfelületeket gyorsan és precízen nyírja le. A munkaszélesség 34 cm, a vágási magasság pedig 25 és 60 mm között öt fokozatban állítható. Az intelligens iPower motorvezérlő rendszer automatikusan a fűnyíráskor a fű állapotához igazítja a fordulatszámot. A szélek vagy szegélyek mentén a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál se maradjon ki. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszer lehetővé teszi, hogy a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszoljon a gyepen, vagy a 35 literes fűgyűjtő tartályban összegyűljön - a hosszabb non-stop fűnyírás érdekében. A vezetőkar magassága állítható a kényelmes, ergonomikus munkapozíció érdekében. Az összecsukható keret helyet takarít meg tároláskor. A beépített szállítási fogantyúkkal a lépcsőkön való könnyed fel- és átcipeléshez. A készlethez akkumulátor és gyorstöltő tartozik.