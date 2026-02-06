Erőteljes és rendkívül fordulékony: a két 18 V-os akkumulátorral és egy kefe nélküli 36 V-os motorral működő LMO 4-18 Dual ideális megoldás akár 450 m²-es gyepfelülethez. A kis súlynak köszönhetően a fűnyíró különösen fordulékony és mozgékony. Könnyedén tolható még az egyenetlen terepen és az akadályok körül is. A munkaszélesség 37 cm, a vágási magasság pedig öt fokozatban, 25 és 65 mm között könnyen állítható. Az iPower funkció intelligens motorvezérlésének köszönhetően a sebesség a fűnyírás során automatikusan a fű állapotához igazodik. A fűfésűk automatikusan felfogják a füvet, még akkor is, ha az a szélek közelében nő. A 2 az 1-ben kaszálási rendszerrel a nyesedék egy mulcsdugón keresztül egyenletesen eloszlik a gyepen, hogy trágyaként szolgáljon, vagy alternatívaként a nagy, 40 literes fűgyűjtő tartályban összegyűjthető - a hosszabb non-stop kaszálás érdekében. A vezetőrúd magassága a kényelmes munkapozíció érdekében állítható. Összecsukott állapotban a keret kevesebb helyet foglal el a tárolás során. A lépcsőkön való felhordáshoz és a lépcsőkön való áthaladáshoz nagy, stabil fogantyú áll rendelkezésre. Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.