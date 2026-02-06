Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual

Két 18 V-os akkumulátorral működtetett, nagy teljesítményű 36 V-os motor, 37 cm-es vágási szélességgel kombinálva - ideális akár 450 m²-es gyepfelülethez.

Erőteljes és rendkívül fordulékony: a két 18 V-os akkumulátorral és egy kefe nélküli 36 V-os motorral működő LMO 4-18 Dual ideális megoldás akár 450 m²-es gyepfelülethez. A kis súlynak köszönhetően a fűnyíró különösen fordulékony és mozgékony. Könnyedén tolható még az egyenetlen terepen és az akadályok körül is. A munkaszélesség 37 cm, a vágási magasság pedig öt fokozatban, 25 és 65 mm között könnyen állítható. Az iPower funkció intelligens motorvezérlésének köszönhetően a sebesség a fűnyírás során automatikusan a fű állapotához igazodik. A fűfésűk automatikusan felfogják a füvet, még akkor is, ha az a szélek közelében nő. A 2 az 1-ben kaszálási rendszerrel a nyesedék egy mulcsdugón keresztül egyenletesen eloszlik a gyepen, hogy trágyaként szolgáljon, vagy alternatívaként a nagy, 40 literes fűgyűjtő tartályban összegyűjthető - a hosszabb non-stop kaszálás érdekében. A vezetőrúd magassága a kényelmes munkapozíció érdekében állítható. Összecsukott állapotban a keret kevesebb helyet foglal el a tárolás során. A lépcsőkön való felhordáshoz és a lépcsőkön való áthaladáshoz nagy, stabil fogantyú áll rendelkezésre. Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual: 18 V + 18 V = 36 V teljesítmény
18 V + 18 V = 36 V teljesítmény
Erőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor táplál.
Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual: Erőteljes kefe nélküli motor
Erőteljes kefe nélküli motor
A készülék hosszabb működési ideje és jobb élettartamáért
Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual: iPower
iPower
További teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
2 az 1-ben vágási rendszer
  • A levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti
  • Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott füvet a gyepen.
  • Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
  • Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
  • A vágási magasság egyetlen mozdulattal könnyen beállítható az öt szint egyikére, 25 mm és 65 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
  • A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
  • A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
  • Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
  • Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
  • A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
  • A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Elektromos motor feszültsége (V) 36
Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyírásszélesség (cm) 37
Nyírásmagasság (mm) 25 - 65
Nyírásmagasság-állítás 5x
Fűgyűjtő tartály térfogata (l) 40
Meghajtás Kefe nélküli motor
Fordulatszám (fordulat) 3500
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 2
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 450 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 40 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 14,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1222 x 437 x 1002

A csomag tartalma

  • Változat: Az elemeket és a töltőt nem tartalmazza
  • Mulcskészlet
  • Fűgyűjtő tartály

Felszereltség

  • Kés
  • Vezetőrúd, állítható magasság
  • Beépített hordozófogantyú
  • Töltésszint-kijelző
Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual
Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual

Videók

Alkalmazási területek
  • Pázsit
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.