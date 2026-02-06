Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual
Két 18 V-os akkumulátorral működtetett, nagy teljesítményű 36 V-os motor, 37 cm-es vágási szélességgel kombinálva - ideális akár 450 m²-es gyepfelülethez.
Erőteljes és rendkívül fordulékony: a két 18 V-os akkumulátorral és egy kefe nélküli 36 V-os motorral működő LMO 4-18 Dual ideális megoldás akár 450 m²-es gyepfelülethez. A kis súlynak köszönhetően a fűnyíró különösen fordulékony és mozgékony. Könnyedén tolható még az egyenetlen terepen és az akadályok körül is. A munkaszélesség 37 cm, a vágási magasság pedig öt fokozatban, 25 és 65 mm között könnyen állítható. Az iPower funkció intelligens motorvezérlésének köszönhetően a sebesség a fűnyírás során automatikusan a fű állapotához igazodik. A fűfésűk automatikusan felfogják a füvet, még akkor is, ha az a szélek közelében nő. A 2 az 1-ben kaszálási rendszerrel a nyesedék egy mulcsdugón keresztül egyenletesen eloszlik a gyepen, hogy trágyaként szolgáljon, vagy alternatívaként a nagy, 40 literes fűgyűjtő tartályban összegyűjthető - a hosszabb non-stop kaszálás érdekében. A vezetőrúd magassága a kényelmes munkapozíció érdekében állítható. Összecsukott állapotban a keret kevesebb helyet foglal el a tárolás során. A lépcsőkön való felhordáshoz és a lépcsőkön való áthaladáshoz nagy, stabil fogantyú áll rendelkezésre. Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes cserélhető akkumulátorával.
Jellemzők és előnyök
18 V + 18 V = 36 V teljesítményErőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor táplál.
Erőteljes kefe nélküli motorA készülék hosszabb működési ideje és jobb élettartamáért
iPowerTovábbi teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
2 az 1-ben vágási rendszer
- A levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti
- Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott füvet a gyepen.
- Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
- Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
- A vágási magasság egyetlen mozdulattal könnyen beállítható az öt szint egyikére, 25 mm és 65 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
- A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
- A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
- Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
- Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
- A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
- A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Elektromos motor feszültsége (V)
|36
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyírásszélesség (cm)
|37
|Nyírásmagasság (mm)
|25 - 65
|Nyírásmagasság-állítás
|5x
|Fűgyűjtő tartály térfogata (l)
|40
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Fordulatszám (fordulat)
|3500
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|2
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|14,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1222 x 437 x 1002
A csomag tartalma
- Változat: Az elemeket és a töltőt nem tartalmazza
- Mulcskészlet
- Fűgyűjtő tartály
Felszereltség
- Kés
- Vezetőrúd, állítható magasság
- Beépített hordozófogantyú
- Töltésszint-kijelző
Videók
Alkalmazási területek
- Pázsit
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.