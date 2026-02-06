Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual Battery Set

Két 18 V-os akkumulátor egy erős 36 V-os motorhoz, 37 cm-es vágási szélességgel kombinálva - ideális akár 450 m²-es gyepfelülethez. Akkumulátorok és gyorstöltő tartozék.

Erőteljes és rendkívül fordulékony: két 18 voltos akkumulátorral és egy kefe nélküli 36 voltos motorral az LMO 4-18 Dual Battery Set ideális megoldás akár 450 négyzetméteres gyepfelülethez. A kis súlynak köszönhetően a fűnyíró különösen fordulékony és mozgékony. Könnyedén manőverezhető vele még az egyenetlen terepen és az akadályok körül is. A munkaszélesség 37 cm, a vágási magasság pedig központilag állítható öt fokozatban 25 és 65 mm között. Az iPower funkció intelligens motorvezérlésének köszönhetően a sebesség a fűnyírás során automatikusan a fű állapotához igazodik. A fűfésűk automatikusan felfogják a füvet, még akkor is, ha az a szélekhez közel nő. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszerrel a nyesedék egy mulcsdugón keresztül egyenletesen eloszlik a gyepen, hogy trágyaként szolgáljon, vagy alternatívaként a nagy, 40 literes fűgyűjtő tartályban összegyűjthető - a hosszabb non-stop fűnyírás érdekében. A vezetőrúd magassága a kényelmes munkapozíció érdekében állítható. Összecsukott állapotban a keret kevesebb helyet foglal el a tárolás során. A lépcsőkön való felhordáshoz és a lépcsőkön való áthaladáshoz nagy, stabil fogantyú áll rendelkezésre. Akkumulátorok és gyorstöltőtartozék.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual Battery Set: 18 V + 18 V = 36 V teljesítmény
18 V + 18 V = 36 V teljesítmény
Erőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor táplál.
Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual Battery Set: Erőteljes kefe nélküli motor
Erőteljes kefe nélküli motor
Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam
Akkumulátoros fűnyíró LMO 4-18 Dual Battery Set: iPower
iPower
További teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
2 az 1-ben vágási rendszer
  • A levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti
  • Mulcsfunkció: a mulcsozó készlet használatával a levágott füvet szétteríti, és azt természetes trágyaként szórja a gyepre.
  • Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
  • Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
  • A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
  • A vágási magasság egyetlen mozdulattal könnyen beállítható az öt szint egyikére, 25 mm és 65 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
  • A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
  • A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
  • Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
  • Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
  • A fogantyú mindent testhelyzethez ideálisan állítható, így mindig kényelmes a használata.
  • A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
  • A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Specifikációk

Műszaki adatok

Elektromos motor feszültsége (V) 36
Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyírásszélesség (cm) 37
Nyírásmagasság (mm) 25 - 65
Nyírásmagasság-állítás 5x
Fűgyűjtő tartály térfogata (l) 40
Meghajtás Kefe nélküli motor
Fordulatszám (fordulat) 3500
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 5
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 2
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 450 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 40 (5,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 94 / 143
Töltőáram (A) 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 14,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1222 x 437 x 1002

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltővel felszerelve
  • Akkumulátor: 18 V / 5,0 Ah akkumulátor Teljesítmény akkumulátor (2 db)
  • Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power gyorstöltő (2 db)
  • Mulcskészlet
  • Fűgyűjtő tartály

Felszereltség

  • Kés
  • Vezetőrúd, állítható magasság
  • Beépített hordozófogantyú
  • Töltésszint-kijelző
