Erőteljes és rendkívül fordulékony: két 18 voltos akkumulátorral és egy kefe nélküli 36 voltos motorral az LMO 4-18 Dual Battery Set ideális megoldás akár 450 négyzetméteres gyepfelülethez. A kis súlynak köszönhetően a fűnyíró különösen fordulékony és mozgékony. Könnyedén manőverezhető vele még az egyenetlen terepen és az akadályok körül is. A munkaszélesség 37 cm, a vágási magasság pedig központilag állítható öt fokozatban 25 és 65 mm között. Az iPower funkció intelligens motorvezérlésének köszönhetően a sebesség a fűnyírás során automatikusan a fű állapotához igazodik. A fűfésűk automatikusan felfogják a füvet, még akkor is, ha az a szélekhez közel nő. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszerrel a nyesedék egy mulcsdugón keresztül egyenletesen eloszlik a gyepen, hogy trágyaként szolgáljon, vagy alternatívaként a nagy, 40 literes fűgyűjtő tartályban összegyűjthető - a hosszabb non-stop fűnyírás érdekében. A vezetőrúd magassága a kényelmes munkapozíció érdekében állítható. Összecsukott állapotban a keret kevesebb helyet foglal el a tárolás során. A lépcsőkön való felhordáshoz és a lépcsőkön való áthaladáshoz nagy, stabil fogantyú áll rendelkezésre. Akkumulátorok és gyorstöltőtartozék.